Schüler in Rüstung auf dem Sportplatz Crashkurs im American Football am Windhorst-Gymnasium

Meppen. Das Windthorst-Gymnasium Meppen hat seinen Schülern in einer Projektwoche vor den Herbstferien die Möglichkeit geboten, aus einer Vielzahl von Projekten wählen. 40 Schüler entschlossen sich für einen Crashkurs im American Football.

Andere Projekte waren Journalismus, das Austauchprogramm Polen oder Seifenbasteln,. Abgeschlossen wurde die Woche mit einem Schulfest am Donnerstag und einem Sponsorenlauf am Freitag.

Young Titans

Ein Schüler des WGM, der auch Spieler der Meppener Footballmannschaft Young Titans ist, wollte seinen Lieblingssport an seiner Schule unbedingt vorstellen. Gemeinsam mit zwei interessierten Sportlehrern führte er die Teilnehmer in der Projektwoche in den körperbetonten Sport ein. Die Jugendtrainer Christian Dudek und Steffen Wehkamp hatten mit weiteren freiwilligen Titans ein Trainingskonzept ausgearbeitet, sodass 40 Schüler im Bereich der 5. bis zur 11. Klasse an diesem Projekt teilnehmen konnten. (Weiterlesen: Meppen Titans gewinnen zum Saisonstart gegen Aurich)

Erst Theorie

Die Schüler erhielten in einer kurzen Theorieeinheit einen Einstieg in die Grundregeln des Sports und den einzelnen Positionen, welche so unterschiedliche Anforderungen an die Sportler aufweisen, dass für jeden etwas dabei war – egal ob drahtiger Läufer oder kräftig und stämmig.

Praxis

Danach hieß es: „Schluss mit Theorie, Sportsachen an und los!“ Nach einem schweißtreibenden Aufwärmen mit der einen oder anderen Liegestütze flogen schon die ersten Footbälle durch die Luft. Denn zuerst ist es wichtig, die Bewegungsabläufe und Techniken zu vermitteln, bevor diese in einem Testspiel ausprobiert werden können. Dazu wurden Kleingruppen eingeteilt und je nach Position von spezialisierten Trainern ausgebildet.

Taktische Spielzüge

Danach probierten die Schüler einstudierte Spielzüge aus und tüftelten an einer Strategie. Damit wurde die taktische Seite vom American Football beleuchtet, sodass die Gruppen schon am zweiten Tag als Team zusammenkamen und als Einheit agierten. Am Ende des Tages standen sich zwei Mannschaften gegenüber und es wurde um jeden Meter und jeden Ball gekämpft. Man stellte sich der Herausforderung das Gelernte umzusetzen.

Das Projekt wurde beim Schulfest am Donnerstag abgeschlossen, als die frisch ausgebildeten Footballer auf der Schülerwiese ein Spiel vor Publikum bestritten und damit den anderen Schülern, den Lehrern und auch den Eltern einen Einblick in diesen spannenden Sport geben konnten.“