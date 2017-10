Neue Effekte Feuerwerk mit musikalischer Untermalung bei Meppener Rathauskirmes

Auf ein buntes Spektakel dürfen sich die Zuschauer freuen. Foto: Schöningh

Meppen. René Osterhage ist Feuerwerker und für das große Leuchtspektakel bei der Rathauskirmes am Freitag, 13. Oktober, ab 21.30 Uhr verantwortlich. Ansgar Limbeck vom Stadtmarketingverein „Wir in Meppen“ kündigt an: „Es wird ein musiksynchrones, computergesteuertes Feuerwerk geben.“