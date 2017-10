„Ein Gewinn für alle“ Flurbereinigung Emslage nach acht Jahren abgeschlossen

Meppen. Der Torfabbau geht im Emsland langsam aber sicher zu Ende und viele ehemalige Torfabbauflächen werden frei. Um dort sowohl Landwirtschaft als auch Naturschutz zu ermöglichen, ist westlich von Meppen ein Flurbereinigungsverfahren durchgeführt worden.

210 Hektar umfasst das Gebiet, dessen Verfahren jetzt abgeschlossen worden ist. Es liegt westlich von Meppen an der A31 und gehört in Teilbereichen auch zur Gemeinde Twist. Bei einem Abschlusstreffen im Gasthof Fullen haben die am Verfahren beteiligten Behörden und einige der ursprünglich 74 Grundbesitzer jetzt Bilanz gezogen.

2008 war das Verfahren als „beschleunigte Zusammenlegung Emslage“ eingeleitet worden. Emslage bezeichnete einen in den 1970er Jahren für kurze Zeit bestehenden politischen Zusammenschluss der Dörfer Rühle, Fullen und Versen. Zwar gibt es diesen schon seit Jahrzehnten nicht mehr, das Flurbereinigungsgebiet liegt aber in der noch immer so bezeichneten Gemarkung Emslage.

Die Maßnahme verfolgte zwei Hauptziele, nämlich geordnete Land- und Forstwirtschaft auf jenen Torfabbauflächen, die nicht dem Naturschutz vorbehalten blieben und eben Naturschutz auf den anderen Flächen. Weil die Besitzverhältnisse historisch bedingt zersplittert und kleinflächig waren, sollte die Flurbereinigung passende Stücke zusammenlegen und sie für den jeweiligen Zweck umgestalten.

Das sei auch geschehen, berichtete der Vorsitzende der „Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Emslage“, Hermann Hagengers. „Ein ursprünglich zunächst angedachter freiwilliger Landtausch ließ sich wegen der Vielzahl der Beteiligten nicht umsetzen, also war die Flurbereinigung das Mittel der Wahl.“

Projektleiter Richard Thale vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) skizzierte dann kurz die Entwicklung des Gebietes und einige der Maßnahmen. Ziel sei es gewesen, die nach dem Auslaufen von insgesamt vier verschiedenen Abtorfungsgenehmigungen frei werdenden Flächen für die Landwirtschaft nutzbar zu machen und gleichzeitig die vorgeschriebenen Maßnahmen zum Schutz der Natur beziehungsweise zum Ausgleich des Eingriffes in den Naturhaushalt umzusetzen. Dabei sollten beide Interessen möglichst optimal berücksichtigt werden.

Und weil am nördlichen Rand des Flurbereinigungsgebietes mit dem „Südlichen Versener Moor“ ein Naturschutzgebiet anschließt, galte es, auch dessen Interessen zu berücksichtigen. Deshalb hat man einen 40 Meter breiten Pufferstreifen zwischen neuen Ackerflächen und NSG geschaffen und den Südlichen Versener Moorschloot, der das Gebiet bis dahin am Rande mitentwässert hatte, verlegt. Bei Moorflächen, die für den Ackerbau weniger geeignet waren, habe man die Besitzverhältnisse gebündelt und sie zum Teil dem Naturschutz zugeführt. Außerdem konnten Kompensationen, etwa für Stallbauten an anderer Stelle, auf diesen Flächen durchgeführt werden. „Alles in allem haben wir eine win-win-Situation erreicht“, meinte Richard Thale. Außerdem habe man den Neubau der Schöninghsdorfer Straße deutlich leichter umsetzen können, weil sie zum teil im Projektgebiet lag.

Das sah Matthias Stöppel als Vertreter der Landwirtschaftskammer Weser-Ems und damit der den Bau leitenden Behörde ähnlich. Er dankte allen Beteiligten für eine außergewöhnlich gute Zusammenarbeit. Landvolk-Meppen Geschäftsführer Michael Feld hob unter anderem Hermann Hagengers hervor, der als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft nicht nur immer für Probleme ansprechbar gewesen sei, sondern auch gemeinsam mit dem ArL praxis- und lösungsorientiert gearbeitet habe. Die Gesamtmaßnahme hat insgesamt 120.000 Euro gekostet.