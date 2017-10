Orkanböen fegen Bäume um Zahlreiche Einsätze für Feuerwehren im Emsland

Papenburg/Meppen. Zu mehreren Einsätzen sind die Feuerwehren im Emsland gerufen worden, nachdem orkanartige Böen Bäume zum Umsturz gebracht haben. In Klein Berßen stürzte ein Baum auf ein Auto.

Mindestens einen Einsatz gab es für die Polizei in der Stadt Papenburg, in der Samtgemeinde Sögel wurden die Feuerwehren zu mindestens drei umgestürzten Bäumen gerufen. Aber auch in Meppen, Lathen und in Heede wurde der Alarm ausgelöst.

In Werlte stürzte auf der Rastdorfer Straße ein Baum auf einen Pkw, dabei wurde eine Person eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Ob beziehungsweise wie schwer sie verletzt wurde, ist noch unbekannt. Auch auf der Klein-Berßener Straße in Groß Berßen (Samtgemeinde Sögel) stürzte ein Baum auf ein Fahrzeug (Pickup), dabei wurde nach ersten Informationen niemand verletzt.

In Papenburg ist die Pap(p)stadt für den Nachmittag abgesagt worden, weil den Verantwortlichen das Risiko zu groß war.

Baum versperrt Straße Auffahrt zu B70 in Hemsen

Die Feuerwehr Meppen musste bislang zu zehn Einsätzen ausrücken. Auf der Hemsener Straße zwischen Meppen-Hemsen und der Auffahrt zur B70 ist durch den Sturm ein Baum auf die Straße gefallen und hindert die Autofahrer an der Weiterfahrt.