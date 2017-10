Das ist los im mittleren Emsland vom 6. bis 8. Oktober 2017 Buchweizenfest, Irish Folk, Herbstmarkt

Meppen. Buchweizenfest, Herbstmarkt, Klavierabend und Irish Folk – der Veranstaltungsreigen im mittleren Emsland vom 6. bis 8. Oktober 2017 ist bunt.

Am Sonntag, 8. Oktober 2017, veranstaltet der Verein Torfwerk Hahnenmoor bereits zum fünften Mal sein Buchweizenfest auf dem Gelände des Torfwerkes Hahnenmoor an der Grafelder Straße

„Dütt & Datt“

Unter dem Motto „Dütt & Datt“ wird ebenfalls am Sonntag, 8. Oktober, in der Harener Innenstadt ein Oktobermarkt veranstaltet. Von 13 bis 18 Uhr können Gäste verschiedenste Waren an den herbstlichen Ständen kaufen, historische Handwerkerberufe kennenlernen und eine Oldtimer-Ausstellung besichtigen. Die Gasselter Blaoskapel sorgt für musikalische Unterhaltung, und für die Kleinen wird eine Piratenhindernisburg aufgebaut. Zudem bieten zeitgleich die Geschäfte der Harener Innenstadt einen verkaufsoffenen Sonntag an.

Herbstmarkt

Der Verein für Heimat- und Brauchtumspflege Lohe lädt auch am Sonntag, 8. Oktober, ab 15 Uhr zum Herbstmarkt an der Alten Loher Schule ein. Ein Markt mit Selbstgemachten für Küche und Heim wird zum Stöbern angeboten. Marina Lüpken stellt im Schafstall Bilder aus. Musikalisch begleitet wird der Nachmittag von den Berßener Dörpharmonikas.

Irish-Folk-Szene

Den ersten Irish Folk dieser Konzertsaison präsentiert das Heimathaus Twist am 7. Oktober mit Doolin’. Sechs junge Musiker aus Frankreich, die Irish Folk machen. Klingt paradox? Stimmt, funktioniert aber hervorragend! Doolin’ sind die aktuell wohl innovativste Band in der Irish-Folk-Szene.

Sie steht mit beiden Beinen im Folk, spielt als Sextett die für diesen Stil charakteristischen Instrumente: Gitarre, Bodhrán, Violine, Tin Whistle, Akkordeon und Bass. Dort fängt der kreative Prozess von Doolin’ erst an. In ihren Songs finden sich nicht nur Hinweise auf die französische Herkunft der sechs Musiker. Sie lassen sich unentwegt neu inspirieren von allen denkbaren Stilrichtungen. Das Ergebnis ist musikalisch ausgezeichneter Irish Folk mit gelungen integrierten Einflüssen von Pop-Rock, Jazz, Funk und sogar Rap. Karten sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, per Mail an vorbestellung@heimathaus-twist.com, telefonisch unter 05936/2382 sowie auf der Website www.heimathaus-twist.com.

„Musik & Talk“ im neuen Jam-Café

Am Samstag, 7. Oktober, präsentiert das Meppener Jugend- und Kulturzentrum Jam zum ersten Mal „Musik & Talk“ im neuen Jam-Café – eine Mischung aus Musikabend und Talkshow, die für die Ems-Vechte-Welle aufgezeichnet wird. Bei der Premiere wird der Musiker und Musikproduzent Stefan Knoess aus Hamburg mit seiner neuen Produktion Vandalye, einem jungen Indie-Folk-Trio aus Dubai, zu Gast sein. Knoess, der etliche Songs für bekannte Bands und Künstler geschrieben und produziert hat (Sascha, Max Mutzke, Johannes Oerding, Echt) hat familiäre Bindungen zu Meppen und möchte sein neues Projekt als „Testgig“ vorstellen. Jonas Egbers aus Meppen wird im Vorprogramm auftreten. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Infos gibt es unter jam-meppen.de.

Klavierrecital

Ein Klavierrecital mit Werken von Beethoven und Schubert gibt der bekannte Konzertpianist Dinis Schemann am Sonntag, 8. Oktober, um 19 Uhr im Meppener Theater. Der Musiker wurde im portugiesischen Coimbra geboren und verbrachte seine Kindheit abwechselnd in Lissabon und bei Porto auf einem Landgut der Familie. Dort begann er schon als Vierjähriger mit dem Klavierspiel. Als er zehn Jahre alt war, zog die Familie nach Deutschland. Mit zwölf Jahren gab Dinis Schemann seinen ersten vollständig solistischen Klavierabend.

Dieses Konzert war der Startschuss zu einer inzwischen mehr als 1000 Konzerte umfassenden Karriere als Solist und Kammermusiker.

Einen wichtigen Raum in seinem künstlerischen Schaffen nimmt das Duospiel mit seiner Frau Susanne ein (Schemann-Klavierduo). Zusammen waren sie früher bereits Gäste auf dem Meppener Podium. Karten gibt es in allen Vorverkaufsstellen der Theatergemeinde Meppen zum Preis von 18 Euro (Kat. 2) bis 22 Euro (Kat.1) sowie unter www.theater-meppen.com. Jugendliche, Schüler und Studenten zahlen auf allen Plätzen nur fünf Euro.