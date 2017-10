Landtagskandidatin Martina Markus, Die Grünen „Landwirtschaft mit der Natur in Einklang bringen“

Meppen. Vor vier Jahren fasste Martina Markus den Entschluss, aktiv in der Politik zu sein. Jetzt steht sie bei der Landtagswahl am 15. Oktober 2017 als Kandidatin der Grünen im Wahlkreis Meppen auf den Stimmzetteln. Doch wer ist Martina Markus? Ein Portrait.

Politik fand Martina Markus schon immer interessant. Bereits im Jugendalter diskutierte die 50-Jährige mit ihrem Vater über aktuelle Ereignisse des Weltgeschehens. Schon früh entschied sie sich für eine Partei, Die Grünen. „Ich habe die schon immer gewählt“, sagt die Haselünnerin. Aktiv in der Politik wurde Markus aber erst vor vier Jahren, als sie der Partei beitrat.

Jürgen Trittin als Vorbild

Ihr großes Vorbild war immer Jürgen Trittin. „Ich schätze seine Art zu reden. Rhetorisch ist er wirklich gut. Außerdem ist er charismatisch und hat Ausstrahlung, die nicht viele andere Politiker haben“, erklärt Markus. „Er vertritt immer seine eigene Meinung und ist seiner Linie treu geblieben.“ Als ein weiteres großes Vorbild für sich nennt Markus den Papst. „Ich finde Franziskus einen tollen Menschen.“

Bodenständige Ziele

Der private Alltag gestaltet sich bei der Grünen Landtagskandidatin abwechslungsreich. Zweieinhalb Tage die Woche arbeitet die gelernte Bauzeichnerin beim Landkreis Emsland. Die Arbeit dort mache ihr sehr viel Spaß, sagt sie. Die übrige Zeit verbringt sie in ihrem Gemüsegarten und dem Kirchenchor. Außerdem hat sie vor einigen Jahren mit dem Klavierspielen angefangen und nimmt hierfür Unterricht. Sie habe privat eigentlich alle ihre Ziele erreicht, so Markus. „Ich war immer bodenständig, was meine Wünsche angeht. Ich bin stolz darauf, gemeinsam mit meinem Mann zwei Söhne groß gezogen zu haben, die jetzt ihre eigenen Wege gehen können.“

Landwirtschaft, Natur, Windkraft

Politisch will die 50-Jährige aber noch einiges auf den Weg bringen. „Ich möchte gerne die Landwirtschaft mit der Natur in Einklang bringen“, sagt Markus. „Das ist mein Hauptziel. Außerdem will ich weiter in die Windkraft investieren. Denn da ist noch viel möglich.“ Spezielle Themen für den Wahlkampf hat sie indes nicht. Für sie gelte das Parteiprogramm der Grünen. Dazu zählten Natur- und Klimaschutz, Atomausstieg, Landwirtschaft und Bekämpfung von Kinderarmut. Auch in Bildung will sie weiter investieren.

Strom und Verkehr

Für das Emsland fordert sie, die E233 nicht vierspurig auszubauen, da durch die Erweiterung viel Natur zerstört werden würde. Dreispurig wäre aus ihrer Sicht noch vertretbar. Ob damit aber das Verkehrsproblem auf der viel befahrenen Bundesstraße behoben werden kann, stellt sie infrage. Auch das Thema Stromtrasse sieht sie kritisch. „Ich bin persönlich dafür, dass jedes Land selbst dafür sorgt, Strom zu haben. Natürlich haben wir hier im Norden eine günstige Lage für die Windenergie. Aber in Süden gibt es umgekehrt die Möglichkeit, mit Wasserkraft und Solar Strom zu gewinnen“, sagt die Haselünnerin. „Es ist immer schwer, eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt.“

Atomkraftwerk in Lingen ein Fehler

Weiter möchte sie die „Vermaisung“ im Emsland verhindern. „Ich will das nicht, weil es nicht nur landschaftlich doof aussieht, sondern auch, weil es die Insekten verschwinden lässt. Die können nämlich so gut wie nichts mit dem Mais anfangen. Da die Insekten am Anfang der Nahrungskette stehen, finden viele Tierarten keine Nahrung mehr und werden immer seltener. Da müssen wir einen Kompromiss finden, die den Bauern und der Umwelt dienlich ist.“ Weitere große Themen sind für sie die Vorbereitung auf die Abschaltung des Atomkraftwerks in Lingen. Generell hält sie die Atomkraft für unverantwortlich und das Kraftwerk in Lingen für einen Fehler. Außerdem empfindet sie die Meyer Werft an ihrem jetzigen Standort als Produzent von riesigen Kreuzfahrtschiffen als problematisch. Die Flora und Fauna der Ems leide stark unter der Vertiefung.

Mehr Geld für Schulen

Fördern will Markus hingegen die Digitalisierung im Emsland. „Es muss noch viel getan werden beim Ausbau der Netze, beim Mobilfunk wie auch beim Festnetz.“ Auch für die Familien im Emsland müsse weiter was getan werden. Hier fordert sie, noch mehr Kita-Plätze zu schaffen und die Kinder unabhängiger vom Einkommen der Eltern zu machen. Dies sei mit mehr Geld für die Schulen und mit Lehr- und Lernmittelfreiheit ein gutes Stück weit möglich. „Warum kann die Schule nicht auch Hefte, Stifte und andere Dinge den Kindern gratis zur Verfügung stellen?“

CDU kein Favorit

Auf die Frage, wer Ministerpräsident wird, antwortet Markus mit Stephan Weil. Sie würde zwar am liebsten einen Grünen-Ministerpräsidenten haben, aber mit der SPD könne man gut zusammenarbeiten, besser als mit der CDU. Die Christdemokraten seien aktuell kein Favorit ihrer Partei.