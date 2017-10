4. Meppener Science-Slam am WGM Junge Wissenschaftler bringen Seminararbeit auf die Bühne

Meppen. Am Windthorst-Gymnasium hat zum vierten Mal der Meppener Science-Slam stattgefunden. Sechs junge Wissenschaftler des 12. Jahrgangs brachten dabei ihre in der Seminararbeit erarbeiteten Forschungsergebnisse auf die Bühne. Den vom Förderverein ins Leben gerufenen Wettbewerb hat in diesem Jahr Michael Fricke mit seinem Beitrag „Senkrechtstarter“ gewonnen.

Felix Förster startete mit einem humorvoll-ironischen Blick auf das deutsche, föderalistische Bildungssystem in den rasanten Abend. Mit viel Witz und Charme konnte er dabei die Zuschauer in seinen Bann ziehen. Kompetent referierte er zum Thema „Abier – Bildung nach Maß? Ein kritischer Blick auf das deutsche Schulsystem“.

Abstürze und viel Schrott

Michael Fricke, der das Zuschauer-Voting für sich entscheiden konnte, betrachtete das Thema „Senkrechtstarter mal anders“ mit weitreichenden Erkenntnissen zur Programmierung einer Flugsteuerung. Die Herausforderung, ein Flugzeug stabil am selben Ort in der Luft zu halten, stellte sich jedoch als hochkomplex heraus, was häufige Abstürze und „viel Schrott“ zur Folge hatte. Leidenschaftlich und ganz dem Thema ergeben, musste er sich am Ende seines Vortrags doch der Erkenntnis beugen, dass seine Idee nur mit wesentlich mehr Aufwand umzusetzen ist. Viele Lacher hatte er jedoch auf seiner Seite. Und das Publikum zog er mit seinen physikalischen Experimenten voll und ganz in seinen Bann. (Weiterlesen: Schüler des WGM spenden 13.350 Euro für gute Zwecke)

Offenheit und Toleranz

Fabian Kessener wagte einen Blick auf die Politik Trumps und Wiebke Billek nahm die schulischen Vorbereitungen auf den Beruf des Musikers in den Blick. Pia Biedermann wagte sich an das brandaktuelle Thema der Integration und stellte sich die Frage, wie diese gelingen kann. In ihrem Thema „Integration einer steigenden Anzahl muslimischer Schüler an deutschen Schulen“ hob sie mit Blick auf die Grundvoraussetzungen wie Sprache und Bildung hervor, dass die „Pluralität von verschiedenen Kulturen in einem Land von Offenheit und Toleranz zeugen“.

Mitleid für Playmobilmännchen

Nils Fuhler erzeugte in seinem Vortrag „Herstellung von Kunststoffen aus Alltagsgegenständen“ trotz recht nüchternem chemischen Themas sowohl anerkennende Bewunderung für seine Leistung als auch Mitleid. Nicht für ihn, sondern für geschmolzene Playmobilmännchen, die in einem Experiment herhalten mussten. Da wurde es dem ein oder anderen Zuschauer dann doch warm ums Herz.

Die inhaltlich und rhetorisch sehr gelungenen Vorträge wurden souverän von Matthias Suilmann, Kassenwart des Fördervereins, anmoderiert. Zusammen mit den anderen Mitgliedern des Vorstands übernahm er auch die Auswertung der von den Zuschauern abgegebenen Stimmen. Überwältigt und stolz zeigte sich am Ende des Abends Michael Fricke: „Mit einem Sieg habe ich überhaupt nicht gerechnet.“ Zu Recht nahm er den Hauptpreis von Ricarda Rexeis, der 1.Vorsitzenden des Fördervereins, in Empfang. Er durfte sich über einen Geldpreis in Höhe von 200 Euro freuen. Die Zweit- und Drittplatzierten, Pia Biedermann und Wiebke Billek, nahmen Geldpreise in Höhe von 100,-Euro und 50,-Euro in Empfang. Darüber hinaus gab es Medaillen und Pokale.

Musikalische Begleitung

Musikalisch begleitet wurde der Abend vom Kammermusikorchester des WGM unter der Leitung von Raimund Hagemann. Die jungen Musikerinnen und Musiker ernteten mit ihren Darbietungen der Eurovision-Hymne und von „Sound of Silence“ viel Lob und Anerkennung. Erschöpfte Protagonisten und begeisterte Zuschauer waren sich einig: Dieser Abend war überaus lohnenswert und erkenntnisreich.