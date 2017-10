Teilsperrungen im Oktober Bauarbeiten an A 31 zwischen Meppen Nord und Twist im Zeitplan

Meppen. Die Bauarbeiten an der Autobahn 31 zwischen den Anschlussstellen Meppen-Nord und Geeste schreiten weiter voran. Auch am Schüttorfer Kreuz und zwischen Dörpen und Lathen wird gebaut. In diesem Zuge müssen Autofahrer im Oktober mit einigen Teilsperrungen rechnen. Ein Überblick.

Derzeit sind auf der A31 sowohl die Anschlussstelle Twist in Richtung Emden und die Anschlussstelle Meppen-Nord in Richtung Lingen gesperrt (wir berichteten). Laut der niedersächsischen Behörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) bleiben diese Sperrungen noch bis zum Ende der 42. Kalenderwoche (Sonntag, 22. Oktober) bestehen.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte Frank Engelmann, stellvertretender Leiter der Behörde mit: „Ich habe keine widersprüchlichen Meldungen gehört. Daher gehe ich davon aus, dass beide Baustellen im Zeitplan liegen und die Auffahrten planmäßig freigegeben werden können.“ In Fahrtrichtung Süden ist die Anschlussstelle Twist bereits ab dem 8. September wieder frei.

Nachtbaustelle

Im Zuge von Bauarbeiten an den Leitplanken wird die A31 in der Nacht von Donnerstag, 5. Oktober, auf Freitag, 6. Oktober, zwischen den Anschlussstellen Geeste und Meppen Nord zwischen 19 und 5 Uhr in Fahrtrichtung Emden gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen muss laut der NLStBV trotzdem gerechnet werden.

Asphaltarbeiten bis Weihnachten fertig

Ein Ende sollen die gesammelten Baumaßnahmen auf der A31 zwischen Meppen und Geeste bis zum 31. Januar 2018 finden. Ziel sei es, mit den Asphaltierungen noch vor dem Wintereinbruch fertig zu werden, teilte Engelmann mit. Nur noch Restarbeiten an Leitplanken sollen bis zum Stichtag am 31. Januar erfolgen.

Übersicht über die Baustellen auf der A31 im Emsland. Quelle: Nds. Landesbehörden für Straßenbau und Verkehr; Illustration: colourbox.de; Grafik: NOZ/Heiner Wittwer

Mehrere Teilsperrungen

Auch die Autobahn 31 zwischen Dörpen und Lathen wird im Oktober in mehreren Nächten voll gesperrt. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen. Laut der Straßenbaubehörde werden auf dem Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen Schäden auf der Fahrbahn saniert. Dazu müssen beide Fahrspuren jeweils voll gesperrt werden. Begonnen wird mit der Fahrtrichtung Oberhausen. Dafür wird dieser Abschnitt zwischen Montag, 9. Oktober, 19 Uhr, und Dienstag, 10. Oktober, 6 Uhr, sowie zwischen Dienstag, 10. Oktober, 19 Uhr, und Mittwoch, 11. Oktober, 6 Uhr, voll gesperrt.

Die Gegenfahrbahn in Richtung Emden ist dann von Mittwochabend, 11. Oktober, bis Freitagmorgen, 13. Oktober, an der Reihe, sie wird ebenfalls in beiden Nächten zwischen 19 Uhr bis 6 Uhr voll gesperrt.

Schüttorfer Kreuz wieder frei

Bereits seit Ende September ist laut der NLStBV die Anschlussstelle Emsbüren in der Fahrtrichtung Oberhausen wieder freigegeben. Die Auffahrt von der A30 zur A31 im Schüttorfer Kreuz in Fahrtrichtung Emden soll voraussichtlich am Freitag, 6. Oktober, wieder geöffnet werden.