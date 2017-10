Ausgabe auch in Englisch Neue Meppen-Broschüre mit Auflage von 7500 Stück

Meppen. Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe der Meppen-Broschüre hat sich die Tourist Information Meppen (TIM) entschlossen, eine zweite verbesserte Auflage in deutscher und englischer Sprache auf den Markt zu bringen.

In den Räumen der Emsländischen Volksbank, die Sponsor der Broschüre im DIN-A4-Querformat ist, zeigte sich TIM Geschäftsführer Manfred Büter äußerst zufrieden mit der ersten Ausgabe, die relativ schnell vergriffen gewesen sei. „Wir haben am erfolgreichen Format nichts verändert, haben aber manche Bilder aufgrund aktueller Ereignisse ausgetauscht“. Der Betrachter kann im Mittelteil so zum Beispiel den Augenblick des Aufstiegs des SV Meppen in die 3. Liga nachempfinden.

Rathaus im Großformat

Natürlich wird das historische Rathaus im Großformat präsentiert, und auch eine Aufführung der Freilichtbühne ist auf einer kompletten Seite erfasst. Dazu gibt es viele kleine Hingucker wie die Herrenmühle, die alte Schule Bokeloh, das Zeughaus und das Jam mit einer Nachtaufnahme.

Die Macher der Broschüre haben aber nicht vergessen, auch über die lokalen Grenzen zu schauen und zeigen unter anderem die AIDALuna, wie sie bei Nacht im Hafen der Papenburger Meyer-Werft liegt. Dazu gibt es Bilder vom Jagdschloss Clemenswerth oder dem Brennereimuseum des Hauses Berentzen in Haselünne. Auf der Rückseite präsentiert die EVB eine Großaufnahme des Heylschen Saals, heute Teil des Bankhauses an der Emsstraße. „Unser Oval Office“, scherzte EVB-Vorstandsvorsitzender Frank Thiel.

Etwas absolut Hochwertiges

Thiel sprach in Gegenwart von Bürgermeister Helmut Knurbein von einer „tollen Broschüre. Hier hat jeder Betrachter etwas absolut Hochwertiges in der Hand“, lobte er die Macher. „Man merkt sofort, was Meppen alles zu bieten hat“, pflichtete ihm der Rathauschef bei. Die Broschüre vermittle, dass Kultur, Historie und Sport in der Kreisstadt sehr gut miteinander harmonierten.

Die neue Broschüre hat eine Auflage von 7500 Stück.