Vier Tage Jam-City Autonome Stadt mit 121 Einwohnern mitten in Meppen

Meppen. Genau 121 Einwohner sind für knapp vier Tage in die Jam-City eingezogen, die zum 14. Mal in der Turnhalle der Paul-Gerhardt-Schule in Meppen stattfindet. Hier werden Geschäfte aller Art in der Währung Jam getätigt, während eine eigene Verwaltung die Spielregeln aufstellt, nach denen gelebt und gearbeitet wird.

Thomas Schmidt, Pädagoge an der Marienhaus-Schule und einst als Jugendpfleger bei der Stadt angestellt, war einer der Ideengeber für das Jahr 2004 entwickelte Projekt. „Wir sind mit einer Abschlussklasse von 23 Betreuern vor Ort, die später als Erzieher arbeiten werden“, erzählt er. Man wolle mit dieser Aktion den angehenden Erziehern die Gelegenheit geben, das erworbene theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. Sie betreuen in der Jam-City Schüler der klassen 3 bis 6 aus verschiedenen Meppener Schulen. „Jeden Abend wird reflektiert, was im prallen Leben stattgefunden hat“, zeigt der Pädagoge auf, dass es harte Arbeit sei, die in der Jam-City bis Donnerstag zu verrichten ist.

Ganzheitlich denken

Mit den heutigen, ständigen Veränderungen in den Tagesabläufen der Gesellschaft sei es extrem wichtig, dass junge Menschen lernen müssten, ganzheitlich zu denken, zeigt der erfahrene Pädagoge auf. In der Zwischenzeit kommen immer wieder Schüler herein und fragen, wo Schmidt denn die Bündel mit der Währung Jam gelagert habe. Jeder Außenstehende begreift sofort, dass mit dem Euro rein gar nichts in dieser kleinen Welt bezahlt werden kann.

Übernachtung

Ein Höhepunkt wird das gemeinschaftliche Übernachten aller Teilnehmer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sein. „Wenn die Kinder am Donnerstag gemerkt haben, in welchem gesamtgesellschaftlichen Kontext sie leben, haben wir richtig viel für uns alle erreicht“, fügt Schmidt an. Nichtsdestotrotz solle alles auch ein Spiel sein. Auch ein Spaßfaktor müsse vorhanden sein.

Rechte und Pflichten lernen

Beim Besuch unserer Redaktion in der Jam-City erzählen Melina (10) und Amelie (9), dass sie in ihrem Geschäft Obstspieße mit Schokolade verkaufen. Bemerkenswert die Antwort auf die Frage, welche Umsätze oder Gewinne sie im Auge hätten: „Es wäre schön, wenn wir am Abend von den Lebensmitteln nichts wegschmeißen müssen, sondern alles verkauft haben“, meinen beide unisono. „Man lernt hier auf spielerische Art und Weise, was es heißt, Bürger einer Stadt mit allen Rechten und Pflichten zu sein“, erklärt Karsten Streeck, Jugendpfleger des Jam abschließend.