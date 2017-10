Seit 2016 für die FDP im Stadtrat Meppen Levelink will mehr Wirtschaftsfreundlichkeit und Bürgernähe

Meppen. Rainer Levelink ist der FDP Anfang 2016 beigetreten und sieht sich selbst als Quereinsteiger in die Politik. Der Meppener Stadtrats-Abgeordnete kandidiert nun für einen Sitz im Landtag. Dort möchte er mit neuen Ideen ein Signal an die regierenden Parteien senden, die Themen in Zukunft anders zu setzen.

Politischen Input habe er schon in der Kindheit gehabt, weil sein Vater für die CDU lange Zeit Ortsverbandsvorsitzender in Twist war, sagt der Unternehmer. „Es brauchte einen kleinen Funken, um selbst aktiv einzusteigen“. Dieser Funke sei durch sein Engagement im Sportverein Grenzland Twist übergesprungen. Er habe beobachtet, dass es für viele Leute schwierig sei, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil staatliche Formalien für die Menschen ein Hemmnis seien. Eines seiner Ziele sei daher der Bürokratieabbau, sowohl für Vereine, als auch für Privatpersonen und Unternehmen. (Weiterlesen: Levelink will für FDP Meppen in Landtag einziehen)

Vater ist Vorbild

Als Vorbild sowohl politisch, als auch privat, sieht Levelink seinen Vater. Von seiner systematischen Herangehensweise, seinem Weitblick und Erfahrungsschatz könne er profitieren. „Ich frage ihn auch in politischen Dingen um Rat, nicht wenn es um seine Sicht als CDU-Mitglied geht, seine Herangehensweise ist aber eine gute Richtschnur“, sagt der 34-jährige.

Elektromobilität fördern

Seine Chancen auf einen Einzug in den Landtag schätzt Levelink als „überschaubar“ ein. „Ich glaube trotzdem, dass ich mit einem guten Ergebnis ein Signal senden kann, dass die etablierten Parteien ihre Themen in Zukunft anders setzen müssen.“ Die privaten Ziele des Geschäftsführers vom Busunternehmen Levelink liegen in seiner unternehmerischen Tätigkeit begründet. „Ich möchte die Elektromobilität fördern. Es ist mir ein Anliegen, den Menschen die beste Mobilität zu bieten.“

Ehrenamt, Glasfaser, Bürokratieabbau

Im Wahlkampf fokussiert sich der 34-Jährige besonders auf seine Heimatregion. Das Emsland lebe von seinen vielen Vereinen. Der Staat dürfe die Strukturen nicht vorgeben. Es sei wichtig, dass die Entscheidungen von den Leuten selbst getroffen würden. Außerdem setzt sich der Unternehmer für den Glasfaserausbau ein. „Wenn es Glasfasernetze im Emsland gibt, holen wir gegenüber den Metropolregionen gewaltig auf.“ Damit könnten die Standortfaktoren deutlich verbessert werden, um neue Firmen in die Region zu locken. Aus diesem Grund spricht sich Levelink auch für den vierspurigen Ausbau der Europastraße 233 aus. „Es ist klar, dass ein Ausbau auch viel Transitverkehr zur Folge hat, aber schon der Ausbau der A 31 hat gezeigt, wie viel Gewerbe dadurch angelockt wird.

Unternehmensfreundlich

In der Landwirtschaft sei er zwei kein Experte, die sogenannte Massentierhaltung befürworte er aber genauso wenig wie die ausschließliche Fokussierung auf Bio-Landwirtschaft. Weniger Bürokratie solle für bessere Rahmenbedingen in Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe sorgen. Die bisherige Landesregierung habe die Politik nicht sehr unternehmensfreundlich gestaltet. Besonders Neugründungen dürften nicht an der Bürokratie scheitern, „schließlich macht sich jeder selbstständig, weil er eine Idee hat und nicht, um sich mit den Formalitäten zu beschäftigen.“

Bei der Frage nach dem zukünftigen Ministerpräsidenten, kann sich Levelink noch nicht festlegen. Er rechnet sowohl für Bernd Althusmann als auch für Stephan Weil Chancen aus, hofft aber auf eine Regierungsbeteiligung der FDP, um „mehr Wirtschaftsfreundlichkeit und Bürgernähe zu erreichen“.