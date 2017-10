Kundenbefragung fällt gut aus Meppen bleibt freundlichste Einkaufsstadt Niedersachsens

Meppen. In Meppen lässt sich nach wie vor gut einkaufen. Zu diesem Ergebnis kommt der 2. Meppener Kundenspiegel. Die Befragung sieht Meppen niedersachsenweit wieder auf Platz 1 in Punkto Freundlichkeit.

Im Juli 2017 hatte das Deggendorfer Marktforschungsinstitut MF Consulting nach eigenen Angaben rund 900 repräsentativ ausgewählte Kunden befragt, in welchen der 89 auf dem Fragebogen aufgeführten Geschäften sie in den letzten zwölf Monaten etwas gekauft haben, wo sie beraten worden sind oder ob sie sonstige Leistungen in Anspruch genommen haben. Im folgenden gaben die Probanden an, wie zufrieden sie mit den Leistungen der Geschäfte und Dienstleister in wichtigen Leistungskriterien waren. Hauptergebnis: In Sachen Freundlichkeit liegt Meppen niedersachsenweit auf Platz eins und bundesweit auf Platz 43 der 131 von dem Unternehmen untersuchten Städte.

Durchschnittlich 85,2 Prozent der 908 nach Geschlecht und Alter repräsentativ ausgewählten Personen, die in Meppen öfter einkaufen, gaben an, dass sie mit der Freundlichkeit in den ausgesuchten Geschäften zufrieden oder sehr sind. (Note 1 oder 2 von 1 bis 4). Damit schiebt sich Meppen vom Mittelfeld des Deutschlandvergleiches in das vordere Drittel und bleibt damit die beste jemals in Niedersachsen untersuchte Stadt. Die Nachbarstädte Rheine (84,6 Prozent im Jahr 2017) und Lingen (83,5 Prozent im Jahr 2016) konnten weiter auf Distanz gehalten werden. Osnabrück war 2016 mit einem Zufriedenheits-Wert von 79,3 Prozent auf Platz 142 gelandet. In der ersten Kundenbefragung 2014 hatte Meppen noch einen Wert von 84 Prozent erreicht und sich damit verbessert.

Weiter verbessert

Auch bei der Beratungsqualität konnte sich Meppen weiter verbessern, nämlich genau um 3,6 Prozentpunkte auf nun 81,5 Prozent Zufriedenheitsgrad. Den größten Sprung nach vorne machten in diesem Beurteilungskriterium die Geldinstitute und die Einrichtungshäuser. Am deutlichsten steigerte sich der Meppener Einzelhandel und die Dienstleister im Beurteilungspunkt „Preis-Leistungsverhältnis“. Eine Verbesserung um 4,1 Prozentpunkte bringt Meppen auf nun 74,4 Prozent zufriedener Kunden. Hier sind es die Augenoptiker und wiederum die Einrichtungshäuser, die am deutlichsten zulegen konnten. Die Verbesserung bezieht sich darüber hinaus über alle untersuchten Branchen.

Marc Loibl, Inhaber des Privatinstituts für Marktforschung, berichtet, dass der überwiegende Teil der Fach-Geschäfte, die vor drei Jahren bereits schon gut beurteilt worden seien, sich sogar weiter verbessern konnte. Die besten Werte bei Freundlichkeit liegen für einzelne Geschäfte und Einrichtungen bei über 90 Prozent, die schlechtesten bei nur 65,6 Prozent. Besonders zufrieden sind Senioren, vergleichsweise unzufrieden sind junge Familien.

„Werden weitermachen“

Oliver Löning, Vorsitzender des Vereins für Wirtschaft und Werbung Meppen e.V., ist sich einer Mitteilung zufolge sicher: „Die gesamte Kaufmannschaft Meppens kann auf dieses Ergebnis sehr stolz sein. Es zeigt, dass die Qualität der Meppener Geschäfte in puncto Freundlichkeit, Beratung und Preis/Leistung, nochmals zulegen konnte. Besonders wenn man zusätzlich weiß, dass nach dem aktuellem Ranking es nur 1,6 Prozentpunkte bis in die Top-Ten Deutschlands und sogar nur 1,9 Punkte bis zum Platz eins wären.“

Löning glaubt, dass sich niemand auf diesen Lorbeeren ausruhen werde. Um in die Top-Ten in Deutschland zu gelangen, fehle nicht viel. „Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir mindestens dieses hohe Niveau halten können und alle motiviert sind sich nochmals zu steigern. Gerade in Zeiten der Digitalisierung und des Online-Shoppings können wir im persönlichen Kundengespräch punkten“. Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein meint: „Das positive Ergebnis der Untersuchung ist mehr als erfreulich. Es zeigt auch, dass unsere Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt Früchte tragen. Sehr deutlich wird, wie wichtig den Kunden die persönliche Beratung vor Ort ist.“