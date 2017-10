Warnung vor Erregern Zwei Erkrankungen im Emsland vermutlich durch nicht abgekochte Rohmilch

cw/pm Meppen. Vermutlich durch den Verzehr von nicht abgekochter Rohmilch sind zwei Kleinkinder im Landkreis Emsland erkrankt. Ermittlungen des Landkreises ergaben, dass die Familie bei einem Milchbetrieb im Emsland Rohmilch gekauft hatte.

Da darin die Ursache der Erkrankungen vermutet wird, wurden durch das Veterinäramt dort Milchproben gezogen. Die Proben ergaben den Nachweis einer Form des Darmbakteriums Escherichia-Coli. Der Verkauf der Rohmilch in dem Betrieb wurde umgehend eingestellt. Dem Landkreis Emsland sind derzeit keine weiteren Krankheitsfälle bekannt.

Mögliche Erreger abtöten

Das Verbraucherschutzministerium weist daher noch einmal darauf hin, dass Rohmilch vor dem Verzehr abzukochen ist. Nur so können mögliche Krankheitserreger abgetötet werden. Bundesweit kommen in Rohmilchproben immer wieder krankheitserregende Keime vor. In Milchtankstellen wird daher aus Gründen des Verbraucherschutzes auf das Abkochen hingewiesen.

Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem gefundenen Keim um Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) handelt, eine seltene, krank machende Form des Darmbakteriums Escherichia coli. In aller Regel verläuft eine Infektion symptomarm mit Durchfall, Bauchschmerzen und Übelkeit. In seltenen Fällen, insbesondere bei immungeschwächten Personen und Kleinkindern, kann die Erkrankung einen schweren bis hin zu einem lebensbedrohlichen Verlauf nehmen.