In Lingen im Kiesbergwald entlaufen Bei Spaziergang ausgerissen: Wer hat Mischlingsrüden Majo gesehen?

Lingen. Es sollte ein gemütlicher Spaziergang werden, bei dem sich Majo, ein eineinhalbjähriger Mischlingsrüde, im Kiesbergwald in Lingen an der Schleppleine austoben konnte. Er endete mit dem Verschwinden des Hundes. Mittlerweile fünf Tage fehlt von dem Tier inzwischen jede Spur.

Besitzerin Mira Burrichter aus Lingen war am Mittwoch, 27. September 2017, gegen 17 Uhr mit Majo m Kiesbergwald in Lingen unterwegs. Sie führte den Rüden an einer fünf Meter langen schwarzen Schleppleine. Beiden näherte sich von hinten ein Fahrradfahrer. Vor dem bekam der ohnehin eher schreckhafte Majo offensichtlich Angst. „Er riss sich mit der Leine los und rannte so schnell fort, dass ich nicht mehr auf die Leine treten konnte“, berichtet Burrichter unserer Redaktion.

Immer noch im Kiesbergwald?

Die Suche nach dem etwa 45 Zentimeter großen Rüden, der hellbeiges, halblanges und struppiges Fell hat, läuft seit seinem Verschwunden auf Hochtouren. Seine Besitzerin geht davon aus, dass er sich immer noch im Kiesbergwald in Lingen aufhält. „Wir waren am Sonntag, also fünf Tage nach seinem Verschwinden, mit einem erfahrenen Dog-Trailer in dem Wald. Der habe keine Spur gefunden, „die aus dem Wald führt“.

Burrichter vermutet, dass sich ihr Majo in dem Wald sein Revier im Bereich der Kiesgrube eingerichtet hat und zum Trinken an einen Teich dort geht.

Majo gilt als sehr ängstlich

Majo gilt als sehr ängstlich. Es könnte sein, dass er mit der Schleppleine, die an einem schwarzen Sicherheitsgeschirr befestigt war, irgendwo im Wald festhängt. Der Rüde sollte, so seine Besitzerin, auf keinen Fall angesprochen werden. „Und man sollte, wenn er doch irgendwo frei herumläuft, nicht versuchen, ihn einzufangen. Das könnte ihn in Panik versetzen“.

Wer Majo sieht, kann sich unter Tel. 0176/20319407 oder 0173/5762646 an Mira Burrichter wenden. Die setzt zusammen mit ihren in Meppen wohnenden Eltern und Freunden die Suche intensiv fort und hofft, dass sie ihren Hund nun schnell und gesund findet.