13. bis 16. Oktober Rabattgutscheine für die Meppener Kirmes

Meppen. Die Rathauskirmes steht vor der Tür. Vom 13. bis 16. Oktober dreht sich inmitten der Meppener Innenstadt alles um das große Volksfest. Ab sofort gibt es dazu bei der Meppener Kaufmannschaft wieder Rabattgutscheine, die einen durchaus günstigen Kirmesspaß garantieren.

Derzeit lohnt sich ein Besuch der Geschäfte in Meppens Innenstadt besonders. Denn dort gibt es die schon zur Tradition gewordenen Rabattgutscheine. Sie haben einen Wert von einem Euro und sind an den Kirmestagen Freitag bis Sonntag einlösbar an allen Fahrgeschäften.

„Wir finden die Aktion toll und machen da gerne mit. Gerade wenn Eltern mit Kindern bei uns im Geschäft sind, ist es schön, den jungen Menschen eine Freude zu machen“, sagt Ricarda Rexeis.

Ansgar Limbeck vom Stadtmarketingverein Wir in Meppen, kurz WiM, ist überzeugt: „Die Gutscheine kommen super an. Auch die Eltern freuen sich über das zusätzliche Kirmesgeld.“ Gutscheine im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro wurden dazu ausgegeben. Erhältlich sind sie in über 30 Meppener Geschäften. Die Aktion soll schon jetzt Lust auf den Besuch der Rathauskirmes machen.

Und die hat es in diesem Jahr in sich, denn eine Vielzahl an Aktionen stehen auf dem Programm: So etwa ein großes Feuerwerk am Freitagabend. Das wird im Bereich der Hubbrücke gezündet, synchron zur Musik. Vorher hat Bürgermeister Helmut Knurbein das Fest offiziell eröffnet und die Wirte 50 Liter Freibier ausgegeben. Nebenher gibt es an allen Tagen ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm auf der großen Bühne auf dem Windthorstplatz, unter anderem mit Musik von Pete & Eddy, Mittwochz und Daniela Menke sowie am Samstag mit drei Modenschauen.

Nicht zu vergessen die Fahrgeschäfte: Besonders „Ultimate“ verspricht Nervenkitzel: Die Passagiere schwingen in einer Höhe von bis zu 25 Metern auf das Publikum zu und werden dabei fast auf den Kopf gestellt. Hinzu kommen traditionelle Attraktionen wie Musikexpress, Autoskooter und „Shaker“.

Am Kirmessonntag findet in der Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt. Der Kirmesmontag (16. 10.) ist Familientag: Ab 14 Uhr laden die Schausteller mit vergünstigten Preisen zu einem Besuch ein. Doch bis das alles soweit ist, heißt es erst einmal einkaufen und Rabattgutscheine ergattern.