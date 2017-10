SB-Warenhaus mit neuen Angeboten Neuer Marktkauf in Meppen eröffnet am 15. November

Neuer Marktkauf in Meppen eröffnet am 15. November MEC öffnen

Auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern kann Leiter Fabian Bayer in Zukunft die Waren des Marktkaufes in Meppen präsentieren. Foto: Hermann-Josef Mammes

Meppen. Am 15. November 2017 will das neue SB-Warenhaus von Marktkauf in Meppen eröffnen. Die Investitionssumme beträgt rund zwölf Millionen Euro.