Seit 2003 CDU-Abgeordneter Hiebing Sprachrohr des Emslandes im Landtag

Meppen. Der Harener Christdemokrat Bernd-Carsten Hiebing gehört dem Niedersächsischen Landtag seit 2003 an. Er versteht sich als „Sprachrohr der Emsländer in Hannover“.

Der 66-jährige Landwirtschaftsmeister aus Landegge trat mit 21 Jahren in die CDU ein. Zuvor setzte er sich bereits als Vorsitzender des damals ins Leben gerufenen Harener Jugendstadtrates für die Belange der jungen Generation ein. Spricht man ihn auf seine Vorbilder an, nennet er als gestandener CDU-Politiker eben nicht die bedeutenden Bundeskanzler Adenauer, Kohl oder Merkel, sondern ganz bewusst „die engagierten Menschen, die zusätzlich zum Beruf ehrenamtlich für die Gesellschaft tätig sind“.

Eigenständige Emsländer

Bei einer Wiederwahl will er seiner Linie treu bleiben und sich weiterhin für die „bedeutende Politik des Emslandes und die erfolgreiche Politik des Landkreises“ einsetzen. So zeichne es die Emsländer aus, dass sie sich über das Maß hinaus engagierten. „Sie rufen eben nicht immer erst nach dem Staat, sondern ergreifen selbst die Initiative“, sagt Hiebing, der zusätzlich die Aufgaben des CDU-Emslandvorsitzenden und des CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzenden wahrnimmt.

Zuhause auftanken

Kraft und Motivation für seine zeitraubenden politischen Aufgaben erhält er durch seine Familie. So betreiben seine Ehefrau Marianne und sein Sohn mit dessen Ehefrau erfolgreich einen Hotelbetrieb für Familien auf dem eigenen historischen Gut Landegge. Hier tanke er bei Spaziergängen über den Hof oder durch angrenzende Waldgebiete wieder auf.

Mehr Lehrer einstellen

Auf die Frage nach den wichtigen politischen Themen im Wahlkampf steht für Hiebing die Bildungspolitik ganz oben. Der enorme Unterrichtsausfall sei nicht akzeptabel. So seien in Niedersachsen 180 Schulleiterstellen unbesetzt. Es sei untragbar, dass Lehrer von Gymnasien zu den Grundschulen abgeordnet werden. „Wenn die CDU an die Regierung kommt, werden wir eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung wieder herstellen.“ Schulleiter an Grundschulen würden zudem besser besoldet. Weitere Schulreformen werde es mit der CDU vorerst nicht geben. „Die Schulen müssen endlich zur Ruhe kommen.“ Der CDU-Landtagsabgeordnete will zudem „die Inklusion mit der Brechstrange“ unterbinden. Eltern von Kindern mit Handicaps sollten wieder selbst wählen können, ob sie ihre Kinder zu Regel- oder Förderschulen schicken wollen.

Infrastruktur ausbauen

Bei den regionalen Themen muss Hiebing nicht lange überlegen. Es gelte, den vierspurigen Ausbau der Europastraße 233 sowie des Dortmund-Ems-Kanals zu forcieren. Bei den Stromtrassen müsse man „die Verkabelung unter der Erde überall dort umzusetzen, wo es rechtlich möglich ist“. Bei der Gleichstromtrasse forderte er den Netzbetreiber Amprion auf, die Interessen der Kommunen zu berücksichtigen.

Fokus auf das Emsland

Trotz seiner Landtagstätigkeit legt Hiebing den politischen Fokus ganz klar auf den Landkreis Emsland. „Ich bin im Landtag immer mit der Intention unterwegs, das Beste für den Landkreis herauszuholen.“ Sein Tag beginnt oft um 6 Uhr morgens. Dann geht es meistens mit dem Auto zu den Sitzungen nach Hannover. Der Arbeitstag endet dann spätabends. Etwa die Hälfte seiner Zeit verbringt er aber im Wahlkreis 81 Meppen. „Die Präsenz vor Ort ist mir sehr wichtig. So habe ich die Chance, die Probleme zu verstehen und zu erkennen.“ Aus viele Gesprächen wisse er, dass der Fachkräftemangel für die Wirtschaft ein großes Problem sei. „Durch einen Kraftakt des Landkreises in Höhe von 60 Millionen Euro wird ein zweites großes Problem bis Ende 2018 behoben.“ Die Gelder fließen in den Breitbandausbau. Zudem muss nach Einschätzung von Hiebing alles unternommen werden, damit „jedes Kind und jeder Jugendlicher die für ihr bestmögliche Schul- und Berufsausbildung erhält“.

Hiebing ist überzeugt: „Neuer Ministerpräsident in Niedersachsen wird Bernd Althusmann, dabei wünsche ich ihm ein starkes CDU-Ergebnis aus dem Emsland“.