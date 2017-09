Kleine Farbtupfer gesetzt Angehende Landwirte bepflanzen Hase-Ufer in Meppen

Meppen. An ihrem letzten Schultag wollten zehn angehende Landwirte der Berufsbildenden Schulen Meppen noch einmal etwas Gutes tun und haben am Haseufer auf dem Gelände des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) rund 650 Narzissen zur Verschönerung des Haseufers eingepflanzt.

Das Projekt haben Renate Caille und Thorsten Seivald vom WSA in die Welt gesetzt. Meppen sei eine schöne Stadt am Wasser, aber trotzdem fehlten hier die Grünflächen, meint Caille, und so kam ihr die Idee, einen Ort, den jeder Meppener fast täglich sieht, schöner zu gestalten.

Tulpen zu empfindlich

In den Sinn kam ihr die Spitze des Hase-Ufers gegenüber der Hubbrücke. Genau da, wo auch der Meppener Weihnachtsbaum im Winter stets leuchtet. Nach ein paar Telefonaten bekam sie die sofortige Zusage vom Verantwortlichen des WSA, Thorsten Seivald, der ihr direkt zusicherte, dass das WSA die Kosten für die Pflanzen übernimmt. Da die meisten Blumen allerdings sehr empfindlich sind, und Tulpen zum Beispiel jedes Jahr aufs Neue ersetzt werden müssten, habe man überlegt, welche Pflanzen sich am besten eignen.

Narzisse ist robust

In Kooperation mit einer Baumschule entschieden sich Caille und Seivald für die Narzissenart „Dutch Master“, die sehr robust sei und sich wie alle anderen Narzissenarten auch über die Jahre vermehre, erklärten beide. Der für die angehenden Landwirte verantwortliche Lehrer Gerhard Over war sichtlich begeistert vom Einsatz seiner Schüler, die ab 8 Uhr das Ufer bepflanzten. „Für meine Schüler soll es eine Motivation sein, auch zuhause mit anzupacken und Pflanzen einzusetzen“, betonte Over.

Kleine Farbtupfer

Wie sie die Osterglocken pflanzten, brachte Alexander Schulte gut auf den Punkt: „Wir haben 650 fünfzehn Zentimeter tiefe Löcher gegraben, die Zwiebeln in den Boden gesteckt, kleine störende Wurzeln entfernt und sie wieder mit Sand vergraben.“ Narzissen pflanzen könne also quasi jeder. Und genau wie Renate Caille und die Schüler, könne auch jeder seinen Beitrag leisten und wie hier „kleine Flächen mit einem Farbtupfer ohne großen Aufwand schön gestalte“, erklärte Renate Caille begeistert.

Am Ende der Aktion bedankte sie sich bei allen Teilnehmern und alle Schüler sagten, dass sie solche Aktionen immer wieder gerne unterstützen. Abgemacht wurde, dass alle sich im April zur Blütezeit der Osterglocken auf der Bauhofsinsel treffen und das Resultat begutachten.