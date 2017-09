35 rot-weiß gekleidete Kinder Konzert der Kinder- und Jugendschola Fullen-Versen

Meppen. Mehr als 60 Kinder und Jugendliche der Kirchengemeinde St. Vinzentius Fullen-Versen haben mit ihrem diesjährigen Kirchenkonzert die Zuhörer in der voll besetzten Pfarrkirche begeistert. Unter der Leitung von Simone Lögering, die alle Lieder souverän am Klavier begleitete, eröffneten beide Gruppen gemeinsam das Konzert mit dem Lied „Krieger des Lichts“ der Gruppe Silbermond.

Nach der Eröffnung brachte die Kinderschola drei Lieder zu Gehör. 35 rot-weiß gekleidete Kinder boten ein imposantes Bild und einen frischen Gesang, den das Publikum mit herzlichem Applaus belohnte.

Begleitung mit Cajon und Gitarre

Die Jugendschola wusste mit mehrstimmigem Gesang und klarer Aussprache die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen und erntete mit Liedern wie „You are my all in all“, Every Praise“ und „Love shine a light“ großen Beifall. Unterstützt wurden die Lieder auch von Yannick Hilckmann an der Cajon und Andreas Kock an der Gitarre begleitet. Auf einer Leinwand zeigte die Schola verschiedene Fotos aus dem vergangenen Probenjahr sowie die Texte einiger Lieder. (Den Bericht von dem Konzert aus dem Jahr 2016 lesen Sie hier)

Im zweiten Teil des Konzertes sang die Kinderschola die Lieder „Freunde wie wir“, „Superhelden“ und „Schokolade“. Letzteres kam besonders gut beim Publikum an und wurde großem Applaus bedacht.

Popsongs

Der zweite Block der Jugendschola begann mit dem Song „A thousand years“, das sehr gefühlvoll und mit sauberer Intonation vorgetragen wurde. „Time after Time“ und „A thousand miles“ bildeten an Abschluss des Programms der Jugendschola.

Gemeinsam wurde dann noch von beiden Gruppen das Schlusslied „Wir sind groß“ von Mark Forster vorgetragen und der herzliche und kräftige Schlussapplaus zeigte, dass sich die Arbeit des vergangenen Jahres wieder mal sehr gelohnt hat. Mit einem Blumenstrauß für die Leiterin machten dieses auch die Sängerinnen und Sänger deutlich. Sie lobten vor allem ihren unermüdlichen Einsatz für beide Gruppen und ihr Engagement für die Kirchenmusik in der Gemeinde und darüber hinaus.