„Aus Dankbarkeit“ Meppener Heinz Kuhl geht mit zwei Kühen in Rente

Meppen. Heinz Kuhl hat es geschafft. Seit ein paar Monaten ist der 63-Jährige Rentner – nach 47 Jahren als aktiver Landwirt. Aber so ganz lassen kann der Meppener noch nicht vom lieben Vieh: Mit „Nina“ und „Berta“ sind zwei verdiente Milchkühe mit ihm aufs Altenteil gezogen.

„Das ist meine Art von Dankbarkeit“, sagt Kuhl. „Unsere Kühe haben immer für unser Einkommen gesorgt. Sie hatten Familienanschluss und ich habe stets versucht, sie so lange wie möglich zu behalten.“ Gelungen ist ihm das oft: Urkunden im Flur des Bauernhofes in Apeldorn verweisen auf Schwarzbunte, die eine Lebensleistung von mehr als 100.000 Litern geschafft haben. Auch die 16-jährige „Berta“ hat diese magische Marke überschritten. Zum Vergleich: 2015 schaffte eine deutsche Durchschnittskuh nur rund 27.600 Kilogramm Lebensleistung.

Nun also kann Kuh „Berta“ mit der zwölfjährigen Nina ihr Leben ganz ohne Gegenleistung zu Ende bringen – gemolken werden beide nicht mehr. „Ihr großes Hobby ist das Fressen“, sagt Heinz Kuhl. Heu satt und ein wenig Kraftfutter gibt es im Stall und im mit Stroh eingestreuten befestigten Auslauf. „Ich schaue jetzt mal, wer von uns am längsten auf Rente bleiben kann“, sagt der Ex-Landwirt mit viel Ironie in der Stimme. Wohl wissend, dass seine Chancen darauf, als Letzter übrig zu bleiben, sehr gut stehen.

Denn mehr als 20 Jahre alt meint er, werden die Kühe wohl nicht und da er selbst sich bester Gesundheit und gleichzeitig seines Lebens erfreut, ist die Art des Endes dieser Dreierkonstellation absehbar.

Rentnerland

Dass seine Kühe überhaupt so alt wurden, ist allerdings ungewöhnlich. Denn die Tiere der Rasse Holstein Friesian sind auf Höchstleistung gezüchtet worden „und können manchmal gar nicht so viel fressen, wie sie genetisch in der Lage sind, Milch zu geben“, meint Kuhl. Fruchtbarkeitsprobleme und Euterentzündungen sind nur zwei der möglichen Folgen dieser Zucht. Die Lebensdauer moderner Milchkühe liege deshalb im Schnitt heute nur noch bei rund fünf Jahren, auch wenn sie in den vergangenen Jahren wieder leicht angestiegen ist.

Kuhl schaffte vor allem dank besonders intensivem Hinschauen einen Herdenschnitt von mehr als sieben Jahren. „Aber ich habe auch den Schritt vieler Landwirte hin zu einem sehr großen Betrieb nie gemacht“, sagt er. Als klar war, dass weder Sohn noch Tochter den Hof mit seinem alten Anbindestall übernehmen würden, fiel es ihm nicht schwer, seine Herde bei 35 Tieren zu belassen – im Vergleich zu anderen Milchbauern ist das eher wenig. Aber Schulden zum Beispiel für einen großen Boxenlaufstall machte Kuhl nie, hatte deshalb relativ niedrige Produktionskosten.

Übernahme mit 16

Dennoch hat er sich entschieden, mit 63 in Rente zu gehen. Nicht, weil diese besonders hoch wäre. Eher im Gegenteil. Aber er hatte den Hof schon mit 16 von seinem Vater übernommen – und nach 47 Jahren als Landwirt und viel Arbeit lockte die Aussicht, sich den vielen Hobbys zu widmen und nicht mehr morgens und abends Kühe zu melken. Die Milchpreiskrise vor zwei Jahren trug ihren Teil zur Entscheidungsfindung bei – ein auskömmliches Arbeiten war monatelang nicht mehr möglich. Sein Land hat Kuhl nun an die Nachbarn verpachtet und kommt mit Pacht und Rente gut klar.

Aber eben nicht ganz ohne Tiere. Neben „Berta“ und „Nina“ leben auch noch zwei Ponys, ein Muli und eine Ziege auf dem Hof, dazu zwei Hühner, zwei Hunde und eine Katze. „So ist das eine sanfte Landung für uns alle“, sagt Kuhl, der stets konventionell gewirtschaftet, aber durchaus ökologisch und alternativ gedacht hat.

Außerdem war er immer kreativ ohne sich selbst dabei allzu ernst zu nehmen. Er liebt die Bildbearbeitung am PC, das Fotografieren oder das Erstellen von youtube-Videos, die ihn schon mal als singenden Landwirt mit Akkordeon zeigen, eine Labmagen-Operation bei einer Kuh oder einfach „Beobachtungen auf Kuhls Ranch“.

„Ich schaue jetzt einfach mal, was das Leben noch so bietet“, sagt er. Ein Schild auf dem großen Spielplatz, den er für seine Kinder gebaut hatte, hat er nun jedenfalls umgestrichen. Statt Kinderland steht darauf nun Rentnerland.