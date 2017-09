Bei der Polizei gemeldet Nach gefährlichem Überholmanöver auf B70: Fahrer stellt sich

Meppen. Ein Überholmanöver in einer Kurve auf der B70 bei Meppen, welches eine Dashcam filmte, ging noch knapp glimpflich aus. Nun stellte sich der Fahrer bei der Polizei.

Wie unsere Redaktion kürzlich berichtete, kam es am Mittwoch vergangener Woche beinahe zu einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 70 bei Meppen. Gerade noch rechtzeitig konnte ein Autofahrer in einer Kurve auf den Grünstreifen ausweichen, als ein entgegenkommender Lkw von einem anderen Autofahrer überholt wurde. In letzter Sekunde konnte so ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Eine Dashcam, eine Videokamera auf dem Armaturenbrett, die kontinuierlich die Fahrt aufzeichnet, filmte die gefährliche Situation. Am Donnerstagmorgen meldete sich der Fahrer des überholenden Autos bei der Polizei.

Situation falsch eingestuft

Wie der ermittelnde Polizeihauptkommissar, Gerd Rode, mitteilte, war der Fahrer ein älterer Herr. „Der Mann war fix und fertig mit den Nerven. Er gab alles zu und beteuerte, dass es nicht seine Absicht gewesen wäre, andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Er habe die Situation auf der B70 völlig falsch eingestuft.“ Rode glaubte den Ausführungen des Mannes, da der ältere Herr wirklich den Eindruck machte, dass er das Ganze so nicht gewollt habe.

An einen Tisch setzen

Trotzdem wird der Mann nun für sein Verhalten gerade stehen müssen. „Auf ihn kommt jetzt ein Verfahren wegen falschem Überholens mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu. Ein Staatsanwalt wird dann alle weiteren Entscheidungen treffen. Um die Sache für die Beteiligten auch persönlich aus der Welt zu schaffen, wollen sich alle in den kommenden Tagen an einen Tisch setzen. Hierbei soll noch einmal in aller Ruhe der ganze Vorfall auf der Bundesstraße besprochen und analysiert werden.