Ausschuss befürwortet Krippenbau Wer wird Träger der neuen Krippe in Meppen?

Meppen. Einstimmig befürwortet der Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten den Bau eines neuen dreigruppigen Krippenhauses am Meppener Sophienplatz. Vertagt wurde aber die Entscheidung über die Trägerschaft.

Wie ausführlich berichtet, plant die Stadt Meppen für das kommende Jahr den Neubau einer Krippe am Sophienplatz. Hierfür wird aufgrund der guten Erfahrungen mit dem St. Vitus-Werk eine Kooperation angestrebt. Daher sollen im neuen Gebäudekomplex auch Räume für zwei Gruppen des heilpädagogischen Kindergartens untergebracht werden. Die Gesamtkosten liegen bei 1.89 Millionen Euro, von denen die Stadt Meppen 507.500 Euro finanzieren muss.

Die Stadt Meppen wolle die Trägerschaft übernehmen, sagte Fachbereichsleiter Christian Golkowski. „Ausgangspunkt für diese Entscheidung ist aus unserer Sicht die 2016 durchgeführte Einwohnerbefragung zur Kita am Schillering “, erläuterte er. Bis heute befinden sich schon 12 der 19 Kindertagesstätten in Trägerschaft der katholischen Kirche, lediglich drei Horte in städtischer Trägerschaft. „Daher wollen wir dem Bürgerwunsch nach einer kommunalen Kindertagesstätte nachkommen“. Hinzu komme, dass die Stadt Meppen – ohnehin Hauptkostenträger aller Kitas in Meppen – mit dem Betrieb einer Krippe künftig über eigene Erfahrungswerte in diesem Bereich verfügen würde. „Außerdem haben wir hierfür auch das notwendige Fachpersonal“.

Entscheidung vertagt

Während alle Parteien den Bau eines Krippenhauses befürworten, war man sich im Ausschuss über die Trägerschaft nicht einig. Auf Wunsch von Maria Thien (CDU), die im Namen der Fraktion eine Trägerschaft des St. Vitus-Werks bevorzugen würde, wurde die Entscheidung über die Trägerschaft von der Tagesordnung abgesetzt und zur erneuten Beratung in die Fraktionen verwiesen. Jutta Oestreicher (BfM/FDP) betonte, das St. Vitus-Werk habe sehr gutes Personal, aus dem man schöpfen könne. Auch entspreche es dem Wunsch der Eltern, am Sophienplatz ein inklusives Krippenhaus einzurichten.

„Ein inklusives Krippenhaus ist zurzeit aufgrund der gesetzlichen Grundlagen des Landes Niedersachsen nicht möglich“, verwies allerdings Christian Golkowski auf die rechtliche Gesetzeslage und auf die bisherige schon sehr gute Kooperation mit dem St. Vitus-Werk, die man jetzt gerne fortführen möchte. Man solle aber auch bedenken, dass heute 87 Prozent aller Kinder in katholischen Kitas aufwüchsen und die Stadt pro Jahr ca. vier Millionen Euro Defizitausgleich zahlen müsse und dennoch kaum Einfluss auf das pädagogische Konzept nehmen könne. Martin Tecklenburg (Bündnis 90/Die Grünen) meinte: „Wir sind grundsätzlich für die Stadt als Träger des neuen Krippenhauses. Dadurch wird die Szene offener“.

Neues Förderprogramm

Über das Landes-Projekt QuiK (Richtlinien zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten unter Berücksichtigung der Integration von Kindern mit Fluchterfahrung) berichtete Matthias Wahmes. Daraus erhalte Meppen pro Jahr 213.460 Euro. Davon sollen 140.000 Euro in die Ausbildung investiert und deshalb sieben Stellen mit halber Stundenzahl berufsbegleitend finanziert werden. 73.460 Euro werden entweder für drei Stellen von Sozialassistenten oder für 1,5 Stellen von Erziehern investiert.

„Die Kitas mit vielen Migrantenkindern freuen sich schon auf die zusätzlichen Stellen. Dies könnte auch ein weicher Einstieg in die dritte Vollzeitstelle für Regelgruppen sein“, betonte Wahmes. Das Projekt ist bis 2020 angesetzt. Ein weiteres Projekt sei „Brücken bauen in frühe Bildung“ des Bundes. Dieses Projekt sei für Migrantenkinder unter drei Jahren gedacht, die bisher in keiner Kita sind. Für Meppen ist hierfür eine Stelle im Familienzentrum St. Margareta in der Neustadt vorgesehen. Geplanter Beginn ist November 2017. Der Ausschuss nahm die Ausführungen zur Kenntnis.

