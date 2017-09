Veranstaltungstipps vom 29. September bis 1. Oktober 2017 U16-Party, Fotoausstellung und Märkte im mittleren Emsland

Meppen. Am Wochenende vom 29. September bis zum 1. Oktober 2017 finden im mittleren Emsland eine Fotoausstellung, ein Blueskonzert und eine U-16-Party statt. Außerdem kann auf einem Bauernmarkt des Erntedankfests Altenberge sowie auf dem „Markt für Genießer“ in Groß Hesepe eingekauft werden.

Der Fotoclub Haselünne eröffnet am Freitag, den 29. September 2017, eine Ausstellung unter dem Titel „Augenblicke – Blickpunkte“. In der Rathaus-Galerie geben die Mitglieder des Fotoklubs einen Einblick in ihre verschiedenen Arbeiten und stellen ihre fotografischen Fähigkeiten als Hobby-Künstler unter Beweis. Die stellvertretende Bürgermeisterin Anne-Rose Lübken beginnt die Ausstellung mit einigen einführenden Worten um 18 Uhr.

U16-Party im Jam

Auch am Freitag, 29. September 2017, wird eine U-16-Party im JAM in Meppen veranstaltet. Nach der gut besuchten Eröffnungs-Party, legen erneut DJs die Lieblingssongs der zwölf- bis 16-Jährigen auf. Gefeiert wird von 19 bis 22 Uhr, der Eintritt ist frei.

King of the World auf dem Twist

Am Samstag, den 30. September 2017, spielt die niederländische Bluesband King of the World um 20 Uhr im Heimathaus Twist. Ihre Musik ist auch über die Grenzen der Niederlande hinaus bekannt: Das neueste Album „Cincinatti“ nahm King of the World mit einem Produzenten aus Amerika auf, der zuvor schon mit Mick Jagger und David Bowie zusammengearbeitet hat. Karten sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, per Mail an vorbestellung@heimathaus-twist.com, telefonisch unter 05936/2382 sowie auf der Website.

Bauernmarkt in Haren

Ein Erntedankfest wird am Sonntag, 1. Oktober 2017, vom Heimatverein Altenberge in Haren organisiert. Gestartet wird um 14 Uhr mit einem Umzug bei der Altenberger Mühle, welcher von dort zum Festplatz am Heimathof führt. Hier beginnt um 15 Uhr das offizielle Programm mit einem Bauernmarkt und musikalischen Darbietungen der Sögeler Trecksackspäler.

Markt für Genießer in Groß Hesepe

Ebenfalls am Sonntag, den 1. Oktober 2017, findet der „Markt für Genießer“ am Siedlerhof auf dem Gelände des Moormuseums in Groß Hesepe statt. Unter dem Motto „Tag der Regionen“ werden von 11 bis 17 Uhr Produkte aus Deutschlands Nordwesten angeboten, die traditionell und meist nach ökologischen Richtlinien hergestellt wurden.