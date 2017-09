Der Bedarf an Kita-Plätzen in Meppen ist groß. Deshalb entsteht an der Kuhweide eine weitere Einrichtung. Wer ihr Träger werden soll, ist noch nicht entschieden. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Meppen. Eine Entscheidung über die Trägerschaft der geplanten neuen Kita an der Kuhweide in Meppen von der Tagesordnung abzusetzen und erneut in den den Fraktionen darüber zu beraten, ist richtig und nur zu begrüßen. Ein Kommentar.