Von Schülern, Lehrern und Ehemaligen Geburtstagskonzert am WGM Meppen durch alle Genres

Meppen. Über 100 Akteure haben dem begeisterten Publikum im Meppener Theater ein tolles Jubiläumskonzert zum 375. Geburtstag des Windthorst-Gymnasiums Meppen geschenkt. Mitreißende Darbietungen aus Instrumentalmusik, Gesang und humorvolle Anmoderationen von Schülern, Lehrern und Ehemaligen des Meppener Gymnasiums trugen dazu bei, dass der Abend für die zahlreichen Konzertbesucher zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde.

Den jungen Musikern war es ganz offensichtlich eine Freude, vor großem Publikum aufzutreten. Nach dem eindrucksvollen Auftakt mit dem Bläserquartett der Schule, dass am Konzertflügel von Raimund Hagemann begleitet wurde und souverän Purcells „Selected Pieces From The Fairy Queen“ meisterte, betraten die beiden Moderatoren Emely Kremer und Josuah Book die Bühne. Book schlüpfte in die Rolle von Pater Nikolaus Krebs, dem Begründer des Gymnasiums. Gemeinsam kündigten die Moderatoren humorvoll die einzelnen Musikstücke an. (Hier gibt es eine Bildergalerie zum Festakt 375 Jahre WGM Meppen)

Mit Fagott erstaunt

Das Motto des Abends, musikalisch den WGM-Geburtstag zu feiern, nahm die Schulband wörtlich und gab mit dem Popsong „Celebration“ ordentlich Gas. Danach zeigten die Schüler der Bläserklasse des Jahrgangs 6, was sie im Fachbereich Musik schon alles gelernt haben und ernteten für eine Schubert-Melodie und dem jazzigen Marsch „When The Saints Go Marching In“ tosenden Applaus. Stimmfröhlich begeisterte der Schulchor das Publikum mit „Mamma Mia“ von Abba. Zwei Schüler erstaunten als Fagott-Duett mit „Le Chévrefeuille“ von Delavigne und der flotten Melodie für den „Pink Panther“ das laut applaudierende Auditorium.

Schöne Streicher

Wunderschön erklangen danach Bachmelodien vom Streichensemble des WGM, das als Bonus noch eine Variante der Filmmelodie aus „Fluch der Karibik“ lieferte. Viel Beifall gab es in diesem musikalischen Reigen für das Melodiesolo bei John Lennons „Imagine“ , gespielt auf dem Cello von Montje Kuhlmann aus der siebten Klasse des WGM. (Weiterlesen: 375 Jahre Windthorst-Gymnasium – Eine Schule zwischen Tradition und Moderne)

Gänsehautfeeling

Beeindruckend waren auch die Sololeistungen der WGM-Musikpädagogen, etwa bei der klassischen Gesangsdarbietung „Die Allmacht“ von Franz Schubert, oder das virtuose Klavierspiel des „Ehemaligen“ Henning Kartzinski, der die anspruchsvollen Kompositionen „Nocturne Op. 9 Nr. 2“ von Chopin und „Toccata“ von Chatschaturjan glänzend meisterte. Gänsehautfeeling pur gab es beim toll arrangierten „Sound Of Silence“, und mitreißend sang der Lehrerchor „Viva la vida“ von Coldplay.

Den krönenden Konzertabschluss bildeten dann alle teilnehmenden Akteure mit verschiedenen Variationen von Beethovens „Ode an die Freude“. Nach minutenlangem Standing Ovation des begeisterten Publikums gab es als Zugabe die swingende „Joyfull-Variante“ der weltberühmten Beethoven Melodie.