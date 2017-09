Holtgreve geehrt Seniorennachmittag im Saal Kamp in Meppen

Meppen. Rund 650 Senioren und Seniorinnen aus dem ganzen Emsland sind im Saal Kamp in Meppen zusammengekommen, um gemeinsam den Seniorennachmittag zu feiern. Das Motto lautete: „Gemeinsam statt einsam“.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Kolpingkapelle Meppen und die Rasdörper Burloss Speelers. Die Tanzgruppe Eleven Minds sorgte für Action. Hinter der Veranstaltung mit 650 Menschen steckte ein großes Engagement von vielen Personen hinter den Kulissen, die diesen Nachmittag organisierten. Die Seniorenvereinigungen der Stadt Meppen veranstaltete das Fest und gab sich große Mühe, um allen im Saal eine angenehme Atmosphäre zu bieten. „Es ist jedes Jahr wieder echt schön, mit Rentnern aus dem ganzen Landkreis ein Fest zu feiern“, freute sich eine Dame aus Meppen.

Bürgermeister Helmut Knurrbein betonte, dass mit dem Rentenalter ein neuer Lebensabschnitt voller neuem Selbstbewusstsein beginne und „jeder nur so alt ist, wie er sich fühlt.“

Holtgreve geehrt

Ein ganz besonderer Nachmittag war es für Franz Holtgreve, der seit nunmehr zehn Jahren den Vorsitz der Seniorenvereinigung in Meppen hat und dafür geehrt wurde. In der Laudatio für Holtgreve erzählte Landrat Reinhard Winter unter anderem, dass Holtgreve über die Jahre hinweg sehr viele Vorstandsposten hatte, zum Beispiel bei der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft im Kreisverband Meppen, oder als Gründungspräsident der Niedersächsischen Auslandsgesellschaft.

„Brauchen Ehrenamt“

Bundesverdienstkreuz

Vor zwölf Jahren bekam Holtgreve das Bundesverdienstkreuz, die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Allgemeinwohl ausspricht. Auch die 2017 neu gegründete Nachbarschaftshilfe war eine Idee Holtgreves. In wenigen Monaten hat der Verein mehr als 240 Mitglieder und 75 Helfer, und somit ein großes Heer an Helfern für „Nachbarn“ in Meppen, angeworben.

Den Preis der Seniorenvereinigung, der am Samstag zum siebten Mal verliehen wurde, ging daher an den Vorsitzenden Franz Holtgreve. In seiner Dankesrede appellierte er an die Verantwortung der Senioren und wünschte sich, dass „viele von uns sich in der Verantwortung sehen und sich ehrenamtlich engagieren wollen. Diese Menschen brauchen wir.“