Vernachlässigte Kinder Meppener Schulausschuss beschäftigt sich mit Sozialarbeit

Meppen. Angesichts der Versorgungslücke durch das Land Niedersachsen hinsichtlich der Sozialarbeit an den Grund- und Förderschulen, erachten es der Landkreis Emsland und die Stadt Meppen als notwendig, die schon geleistete freiwillige Ergänzung zum Landesprogramm vorübergehend fortzuführen.

Im Meppener Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten erläuterte der Städtische Direktor Matthias Wahmes den aktuellen Sachverhalt zur Sozialarbeit in den Grund- und Förderschulen. Seit fast 20 Jahren werde die Sozialarbeit gefördert. Nicht mehr gefördert wird vom Landkreis aber die Schulsozialarbeit an der Förderschule Pestalozzi. Die Stadt Meppen beschäftigt dort aber aufgrund des vorhandenen Bedarfs weiter eine Schulsozialarbeiterin mit 6,5 Wochenstunden und übernimmt die entsprechenden Kosten von rund 8500 Euro jährlich.

Förderlehrer

Seit dem 1. August 2017 arbeitet Franziska Frank mit 24 Stunden pro Woche in der Marienschule, Jessica Polke mit ebenfalls 24 Stunden pro Woche in der Johannes-Gutenberg-Schule. Beide decken die übrigen Grundschulen der Stadt mit ab. Ulla Schlömer-Kiepe ist wie bisher mit 6,5 Stunden pro Woche in der Pestalozzischule. In der Sitzung stellte Franziska Frank das Tätigkeitsfeld einer Schulsozialarbeiterin vor.

Ohne Unterstützung der Eltern

Viele Kinder brächten aus dem häuslichen Umfeld zahlreiche Konflikte mit, die sie nicht alleine bewältigen können. „Erschreckend ist die zunehmende Vernachlässigung der Kinder, die schon im Grundschulalter ihren Alltag vom Aufstehen bis zum Schlafen alleine, ohne Unterstützung der Eltern, bewältigen müssen“, erklärte Frank. Damit seien die Kinder völlig überfordert, was sich in Verhaltensauffälligkeiten äußere.

Ziel der Schulsozialarbeit sei es, allen Schülern eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht und am Schulleben zu ermöglichen. Schulsozialarbeiter begleiten und beraten Schüler, Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte sowie Lehrer. Dabei wird in Ergänzung zu Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, um auch den Abbau von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen der Kinder zu erreichen.

Erst am Anfang

„Die CDU-Fraktion begrüßt die finanzielle Unterstützung der Stadt, wodurch eine wertvolle Arbeit ermöglicht wird“, stimmte Christoph Röttker zu. Martin Tecklenburg (Bündnis 90/Die Grünen) betonte, „Schulsozialarbeit wirkt sich unterstützend und sehr gut für das gesamte Schulklima aus“. Allerdings „stehen wir in Deutschland erst am Anfang. In Finnland gibt es zum Beispiel in jeder Klasse einen Sozialbegleiter“. Tobias Munsch begrüßte für die SPD die finanzielle Unterstützung der Stadt Meppen.

Nicht zufriedenstellend

Einstimmig befürwortete der Ausschuss die entsprechenden finanziellen Mittel. Weitere Stellen sollen erst ab 2019 vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt werden. „Es bleibt also eine nicht zufriedenstellende Versorgungslücke“, betonte Matthias Wahmes. Angesichts dieser Versorgungslücke in den Grundschulen sehen Landkreis und Stadt es als notwendig an, freiwillige Leistungen als Ergänzung zum Landesprogramm vorübergehend fortzuführen – höchstens jedoch bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019.