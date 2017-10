50 JAHRE NOZ – 50 JAHRE ZEITGESCHEHEN Nach den Toten Hosen ist tote Hose mit den Emslandfestivals

Meppen. Das letzte große Open-Air-Konzert im Meppener Stadion fand im Juli 2005 statt. Damit war die Reihe der Emslandfestivals beendet.

Es war eine Show, die Generationen verband: Beim Emslandfestival im Juli 2005, dem letzten seiner Art, mit den Toten Hosen als Headliner im Meppener Stadion ließen sich der Daddy mit seinem Sohn auf den Schultern ebenso vom Spaß und Elan der Band anstecken wie der Banker etwa, der seinen gedeckten Anzug an diesem Abend gegen lockere Rockklamotten tauschte. Punker, Rocker, Technofreaks, Hip-Hopper und Leute, die eher auf softe Musik stehen – sie alle jubelten den Jungs aus Düsseldorf begeistert zu.

Die Post ging ab

Die Post ging ab bei dieser Show, die ihren Höhepunkt beim obligatorischen Sprung Campinos in die Menge hatte. Den ließ er beim „Bayern-Song“ trotz einer Verletzung in Meppen nicht aus.

Das Stadion tobte, tanzte, war begeistert, genoss den fast 45 Minuten langen Zugabenblock. Ob beim rockig-groovenden „Snoopy hang on“ oder dem „Bommerlunder“-Gassenhauer – die Fans tanzten auf den Sitzplatzbänken und im Innenraum, rissen die Arme zum Rhythmus der Musik in die Luft. Zugabe um Zugabe gab es und zum Schluss des Pogo-Feuerwerks die „Hymne“ des FC Liverpool: „You’ll never walk alone“. Eine große, lautstarke Party war zu Ende.

Nur drei dieser Großevents

Und damit war auch das Ende der Emslandfestivals in Meppen eingeläutet. Wie sang Campino in einem der Toten-Hosen-Songs so schön: „Auf Wiedersehen, die Zeit mit euch war schön“. Die Zeit der EL-Festivals in der Kreisstadt war es ebenfalls, wenn auch zu kurz. Nur drei dieser Großevents gingen über die Bühne, einen Nachschlag gab es fast genau sieben Jahre später: Unheilig feierte im Meppener Stadion vor 14000 Besuchern Tourneeauftakt. „Wir tragen euch im Herzen in die nächste Stadt“, versprach der Graf dort beim Abschied, der ein bisschen Hoffnung aufkommen ließ, es könnte in Meppen vielleicht doch wieder Emslandfestivals geben.

Defizit

Es blieb ein Abschied für immer von Open-Air-Konzerten in Meppen. Finanzielle Gründe waren ausschlaggebend für das Ende der Emslandfestivals in Meppen. Das 1999-Open-Air mit Pur und der angegliederte Schlagertreff mit Tony Christie, Vicky Leandros und anderen schloss mit einem Defizit ab. Es fehlten 44000 DM, wobei 47000 DM an Leistungen des städtischen Baubetriebshofes hinzukamen. Dieses Defizit hatte Teile der Politik auf den Plan gerufen, die öffentlich heftige Kritik an der Verwaltung bzw. am Stadtdirektor übte. Es war die zweite Großveranstaltung ihrer Art in Meppen, nachdem 1995 mit der Gruppe Toto als Topact Premiere gefeiert wurde. Mit 15000 Gästen war das Auftakt-Festival derartig gut besucht, dass die Verantwortlichen hinterher spontan erklärten, sie wollten das Festival etablieren, zu einer festen, dauerhaften Größe in der Region werden lassen.

Comeback für Festival?

Ein Comeback des Emslandfestivals schließt Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein nicht gänzlich aus. Nach Abschluss der umfangreichen Baumaßnahmen in der Hänsch-Arena, die unter anderem auch aus den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung resultieren, verfüge die Stadt Meppen nicht nur über eine tolle „Bühne“ für großen Drittliga-Fußball, sondern auch über einen eindrucksvollen Veranstaltungsort für größere Konzerte und Ähnliches.

Hervorragende Event-Infrastruktur

Die vielen Sicherheitsmaßnahmen schafften zudem eine hervorragende Event-Infrastruktur. Als „Win-win-Situation“ bezeichnet Knurbein diesen Umstand: „Wir schaffen die Voraussetzungen für den Profifußball und hoffen natürlich auf eine ‚Zugabe‘ im nächsten Jahr mit dem Verbleib in der 3. Liga. Unser Stadion erfüllt schon bald die notwendigen Auflagen für eine Fortsetzung unseres diesjährigen Sommermärchens und hat darüber hinaus auch optimale Bedingungen für weitere große Veranstaltungen.“