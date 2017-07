Im Tiefflug über die WTD 91 Düsenjäger über Meppen: Warum fliegen die Kampfjets?

Meppen. Im Minutentakt flogen am Montagvormittag Düsenjäger im Tiefflug über Meppen. Unsere Redaktion hat bei der WTD 91 nachgehakt, warum die Jets in der Luft sind.

Lautes Grollen von Düsenjägern schallte am Montagvormittag über Meppen. Die Flugzeuge flogen teils kaum höher als 300 Meter. Grund dafür ist eine Untersuchung der Avionikausrüstung fliegender Waffensysteme bei der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition (WTD 91) in Meppen. Noch bis zum 18. August kann es immer wieder zu Manövern in der Luft kommen.

Flüge je nach Wetterlage

Doch nicht nur Düsenjäger sollen in der Luft sein, erklärt Michael Bertschick von der Öffentlichkeitsarbeit der WTD 91 auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch Hubschrauber, Transportflugzeuge und große Passagierflugzeuge werden getestet. „Ob und wann das Fluggerät in der Luft ist, hängt ganz vom Wetter ab“, sagt Bertschick. „Wir fliegen in der Regel nur bei guten Sichtbedingungen.“ Deshalb könne es heute auch noch zu weiteren Testflügen kommen. Die Flugversuche finden von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr statt. Ein Nacht- und Wochenendflugbetrieb ist nicht geplant. Bereits im April erfolgte ein Test des Airbus A400M auf der WTD 91.