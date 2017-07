Tag der Offenen Tür Feuerwehr Meppen präsentiert sich Ferienpasskindern

Meppen. Am Sonntag hat die Freiwillige Feuerwehr Meppen ihre Türen geöffnet, um Groß und Klein einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren.

Bei Kaffee und Kuchen konnten Feuerwehrwagen besichtigt werden, Beispielübungen zeigten Ernstfälle und Christian Hüser sorgte für die musikalische Unterhaltung der kleinen Gäste auf der Wache.

Laute Sirenen, große Einsatzwagen, Drehleitern und viel Spaß erwarteten die Besucher, die den Weg zum Tag der Offenen Tür der Feuerwehr Meppen gefunden hatten. Auf der Wache gab es für einige Attraktionen, die den Besuchern die Aufgaben der Feuerwehr spielerisch näher brachten. Mit Wasserwerfern Zielscheiben treffen, einmal selbst hinter dem Steuer eines Feuerwehrautos sitzen oder den ganz persönlichen Feuerwehrhelm besitzen – all das konnten die Kinder am Sonntag auf der Wache ausprobieren.

Wie jedes Jahr im Rahmen der Ferienpassaktion präsentierte die Feuerwehr insbesondere den Kindern ihre Tätigkeiten. Doch, dass es im Ernstfall nicht um den Spaß geht, zeigten Beispielübungen: Ein Dummy musste unter einem Transporter hervorgezogen werden, auch ein Zimmerbrand zeigte die brenzlige Extremsituation sehr gut und auch die Drehleiterrettung eines Patienten sorgte beim Publikum für Erstaunen.

Wie schwierig es ist, in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren, erklärte Wolfgang Veltrup, der einen Verkehrsunfall beleuchtete. „Wenn wir einen Unfall vorfinden müssen wir natürlich immer sofort reagieren. Der Verletzte darf nicht weiter verletzt werden. Man muss die Ruhe bewahren, innerlich ist man natürlich doch sehr aufgeregt, aber wenn man hektisch wird, wird der Verletzte auch hektisch. Nach außen hin sollte man also schon ruhig bleiben, auch wenn man bei jedem Einsatz angespannt ist“, sagte der erfahrene Feuerwehrmann.

Kinder fasziniert

Dass solche Rettungsaktionen bei Kindern immer für Begeisterung sorgen, war bei vielen kleinen Gästen wie Ben Deitermann deutlich zu erkennen. Über den Köpfen der Erwachsenen hielt er Ausschau nach weiteren Attraktionen, einen Feuerwehrhelm mit der Notfallnummer versehen trug er dabei stolz auf dem Kopf. Auf die Frage, ob ihm der Nachmittag gefalle, nickte er nur mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Später am Nachmittag sorgte Christian Hüser mit einem Konzert auf der Wache noch einmal für viel Spaß. Insgesamt zeigte sich die Feuerwehr in ihrer gesamten Bandbreite also für jede Generation noch einmal von ihrer besten Seite. Vielleicht finden sich ja in der Zukunft unter den Gästen weitere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Meppen.