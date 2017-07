80 ehrenamtliche Helfer Schwefinger Open Air immer professioneller

bmg Meppen. Was vor zwölf Jahren als Kneipen-Idee von Hans Vieting und Helmut Vehring in Meppen entstand, hat nun bereits zum zwölften Mal als Schwefinger Open Air mit großem Erfolg stattgefunden.

Der Vorsitzende des Sportvereins Schwefingen, Hans Vieting, berichtet stolz von dem Open Air, das damals lediglich ein Versuch sein sollte. Nachdem die „Party einschlug wie eine Bombe“, findet nun jedes Jahr das große Event statt. 80 Helfer, die jüngsten sind 15 Jahre alt und Mitglieder der B-Jugend der Sportfreunde Schwefingen, sind ehrenamtlich mit der Vorbereitung beschäftigt.

Zigarren und Caipirinha

Jede Verkaufstheke auf dem Open Air ist durch eine Mannschaft oder Clique abgedeckt. So wird die Cocktailbar von der Damenmannschaft geführt. Der Grillstand wird von Familie Klaphecke geführt. Die Westerntheke stand unter der Regie der 3. Herrenmannschaft und der Varloher Biergarten vom gleichnamigen Ortsteil.

Zigarren und Caipirinha hingegen gab es an der Kuba-Bar, die von der Clique der Familie Gruber betreut wurde. Die drei Söhne der Familie Gruber sind allesamt im Vorstand des Sportverein Schwefingen aktiv. Die beiden Biertheken waren in der Hand der Alten Herren Mannschaft. Sogar die Weinhandlung Hülsmann war mit einem Pavillon auf dem Open Air vertreten.

Tolle Sängerin

Als Liveband trat Mirjam von Eigen mit ihren Freunden und Studienkollegen des Konservatoriums Enschede wieder auf. Die Meppenerin verschlug es im Alter von 18 Jahren in die Niederlande, um Popgesang zu studieren. Nach dem von Eigen nun 13 Jahre in den Niederlanden gelebt und gearbeitet hat, zieht es sie jetzt wieder zurück nach Deutschland. Ihr Hauptaugenmerk gilt dabei dem Gesang, und so unterstützt sie als Sängerin erfolgreich zahlreiche Projekte. Ein großartiges Projekt war die Europa-Arena-Tour unter dem Titel „Elvis in Concert“ mit der Elvis-Witwe Priscilla Presley, mit welcher in 13 Tagen zehn Shows in sechs Ländern absolviert wurden.

Vorfreude auf 2018

In Schwefingen stand sie mit ihren Studienkollegen und Freunden auf der Bühne, die sich eigens für das Open Air zusammengefunden hatten. Die studierten und ausgebildeten Musiker sind außer Mirjam von Eigen (Gesang), Rabenna Moscoso (Gesang), Nils Krake (Gesang), Wouter Vliegen (Bass), Peter Muller (Gitarre), Sytze Verbeek (Keyboard) und Bram van Uum (Schlagzeug). Den ersten Song „Crazy in Love“ sang Rabenna Moscoso. Anschließend reihte sich ein Song nach dem anderen an, wobei alle Musiker ihr Talent und Können unter Beweis stellten. Bei der gelungenen Mischung aus Rock, Pop und Soul war für jeden der zahlreichen Gäste etwas dabei. Die 460 Mitglieder des Sportvereins Schwefingen und alle Gäste des Open Air freuen sich bereits auf 2018.