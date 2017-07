Seltsamer Geist in alter Villa Kinder lösen spannenden Fall in Stadtbücherei Meppen

asm Meppen. „Ein seltsamer Geist treibt in einer alten Villa sein Unwesen. Mit rätselhaften Botschaften lockt er die drei ??? Kids zu sich.“ Teilnehmer einer Ferienpassaktion der Stadtbücherei Meppen waren kurzzeitig Detektive, sie lösten knifflige Aufgaben und deckten einen spannenden Fall auf.

Schon im Eingangsbereich der Bücherei wurde es rätselhaft. Schwarze Fußspuren führten hinab in den Keller zur Kinderbuchabteilung der Stadtbücherei. Hier befand sich das Hauptquartier der Teilnehmer, dekoriert mit Fragezeichen. Bibliothekarin Christiane Kues stellte zu Beginn der Veranstaltung das Buch vor, welches sie anschließend fast komplett vorlas: „Die drei ??? Kids - Die Geistervilla“.“

Drei Hauptfiguren

Alle zwölf Kinder hatten schon Bücher dieser Serie gelesen und kannten somit die drei Hauptfiguren Justus, Peter und Bob. In dieser Geschichte entdecken die drei Spürnasen auf einem Schrank ein Geisterbild. Als sie es berühren, schwanken und quietschen die Schranktüren, so als würde der Geist zu ihnen sprechen. Später, in der Geschichte, finden die drei Detektive den Hilferuf: „Der blaue Geist von Archibald Hicks braucht deine Hilfe.“

Ausweise für Detektive

Alle Kinder wurden mit Detektivausweisen und Klemmbrettern ausgestattet. Um auf der richtigen Spur zu bleiben, mussten sie viele rätselhafte Botschaften entschlüsseln. Es wurden Zeichen und Bilder zusammengesetzt, gerechnet und gemalt, Lösungen notiert und ein Zahlenschloss geknackt. Spannend bis zum Schluss blieb die Frage, wer jetzt hinter dem Spuk steckte.

Große Geduld

Christiane Kues lobte die Geduld und Ausdauer der Kinder, die alle eifrig und konzentriert bei der Sache waren. Wer dieses Buch nun selbst einmal lesen und enträtseln möchte, findet es in der Bücherei. Insgesamt werden 70 Bände aus der Reihe „Die drei ??? Kids“ in der Stadtbibliothek KÖB Meppen zur Ausleihe angeboten.