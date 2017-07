SV Meppen gegen 1. FC Magdeburg Polizei rüstet sich für Fußballspiel am Mittwoch in Meppen

Meppen. Am Mittwoch findet um 19 Uhr in der Hänscharena in Meppen das Drittligaspiel zwischen dem SV Meppen und dem 1. FC Magdeburg statt. Nicht nur die Fußballer beider Mannschaften rüsten sich für die Partie. Auch die Polizei will gut vorbereitet sein.

Mit 5000 bis 6000 Zuschauern rechnet die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Mittwoch in Meppen. Rund Tausend Fußballfans sollen aus Magdeburg anreisen. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Polizeisprecher Dennis Dickebohm auf Nachfrage unserer Redaktion. „Da wir ja noch am Anfang der Saison stehen, gehen wir davon aus, dass es einen friedlichen Verlauf rund um das Fußballspiel geben wird.“ Beim Thema Sicherheit lobt der Polizeisprecher die Umbaumaßnahmen an der Hänsch Arena. Hier seien zahlreiche sinnvolle Maßnahmen durchgeführt worden. Dazu nennt er unter anderem die neuen Zäune, die Veränderungen am Eingangsbereich sowie die Unterteilung des Stadions in vier Bereiche.

Dialog, Transparenz und Fantrennung

In einem Fanbrief wendet sich die Polizei direkt an die Fußballfans. In diesem macht sie klar, dass sie „zwischen Fans, die mit Emotionen und Leidenschaft zum Spiel anreisen und solchen, bei denen Hass, Gewalt oder Fremdenfeindlichkeit im Vordergrund stehen“ unterscheiden werden. Es soll auf Dialog und Transparenz gesetzt werden. „Gegenüber gewaltbereiten und gewalttätigen Personen gehen wir jedoch entschlossen und konsequent vor.“ Weiter schreibt die Polizei, dass Vermummungsgegenstände wie Sturmhauben sowie Handschuhe im Stadion verboten sind. Außerdem erhalten Gästefans keinen Zutritt zu Meppener Fantribünen. Auch dann nicht, wenn sie eine gültige Eintrittskarte vorweisen können.