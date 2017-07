Reha-Training OP-Klammern in der Lunge: Meppener kämpft sich zurück ins Leben

Meppen. Weil die Ärzte bei Manfred Berlin Lungenkrebs diagnostizierten, entfernten sie ihm im Sommer 2007 ein Drittel eines Lungenflügels. Bei der Operation sei, so der Meppener, aber einiges schief gegangen. Noch immer steckten OP-Klammern in seiner Lunge. Um die Lunge trotzdem fit zu halten, trainiert der 68-Jährige regelmäßig im Sport- und Rehazentrum Physio Aktiv von Uwe Schelling in Meppen-Esterfeld.

„Ich war schon fast tot“, erinnert sich Manfred Berlin an die Zeit nach seiner Operation. Man müsse sich seine Lunge so vorstellen, dass sie nach der Operation nur noch durch einen kleinen Kanal Luft durchlässt. Das allein ist jedoch nicht der Grund, warum Berlin von Zeit zu Zeit schwer Luft bekommt und erst einmal eine Pause einlegen muss. „Ich habe immer noch OP-Klammern in meiner Lunge. Von Zeit zu Zeit drücken die auf den kleinen Luftkanal. Dann pfeife ich aus dem letzten Loch“, erklärt der 68-Jährige.

Um seinen Alltag trotzdem bewältigen zu können, trainiert der pensionierte Wachmann seit nun genau zehn Jahren regelmäßig bei Uwe Schelling im Sport- und Reha-Zentrum Physio Aktiv – zweimal in der Woche, für etwa eine Stunde. „Uwe ist der ausschlaggebende Punkt. Er hat alles dafür getan, um mich wieder auf den Dampfer zu bringen. Ohne den Sport wäre ich schon längst ...“, bricht Berlin mitten im Satz ab, einerseits weil er ihn nicht aussprechen will, andererseits weil er es nicht kann. Er ist außer Puste. (Weiterlesen: So startete Manfred Berlin vor zehn Jahren ins Training)

Unterstützende Muskulatur

Uwe Schelling erstellte zusammen mit Berlin einen individuellen Trainingsplan. „Um sein Herz-Kreislauf-System fit zu machen, war es wichtig, die Lunge immer auf Trab zu halten. Außerdem trainieren wir gezielt die Muskulatur im Rippen-, Rücken- und Schulterbereich. Die unterstützt beim Atmen“, erklärt Schelling.

Die Therapie schlug schnell an. Bereits nach einem halben Jahr Training fielen Berlin viele Aufgaben im Alltag einfacher. Berlins Trainer Uwe Schelling ist froh über die positive Entwicklung: „Vorher musste er schon nach drei Schritten oder wenn er ein, zwei Sätze gesagt hat, durchschnaufen. Jetzt redet er fast ohne Pause.“ Zudem sei am Anfang fast nicht an Ausdauertraining zu denken gewesen. Jetzt schaffe Berlin 20 Minuten am Stück auf dem Liegerad.

Weitere Rückschläge

In den vergangenen Jahren musste der 68-Jährige aber auch schon einige Rückschläge wegstecken. Im Jahr 2014 erhielt Berlin ein künstliches Kniegelenk im linken Knie. Nach einer weiteren Knie-OP im Sommer 2016 folgte im Herbst des vergangenen Jahres die Implantation einer künstlichen Hüfte. „Bei mir sind überall Ersatzteile eingebaut“, scherzt Berlin. Nach den Operationen hielt sein Trainer stets Rücksprache mit den Ärzten, um die Therapie an die Reha nach den Operationen anzupassen. Es habe immer ein wenig gedauert, bis sich Berlin von den Strapazen erholte. Außer Haus ist er momentan noch mit einer Gehhilfe unterwegs. „Zuhause komme ich auch ohne zurecht“, sagt der 68-Jährige.

Arzt ist Freund aus Kindertagen

Zu Verdanken habe er das auch seinem Arzt und Freund aus Kindertagen, Dr. Wolfgang Naumann. Die beiden lernten sich in Kindertagen in ihrer alten Heimat bei Potsdam kennen, verloren sich aber irgendwann aus den Augen. Als Manfred Berlin nach einem Chirurgen für seine Knie-OP suchte, stieß er plötzlich auf Naumann, der inzwischen eine Praxis in Haren eröffnet hatte. „Die Operationen hat er hervorragend durchgeführt“, lobt Berlin.

Auch der Lunge geht es den Umständen entsprechend gut. Alle drei Monate muss Berlin zur Kontrolle. Ein weiterer OP-Termin, um die Klammern aus der Lunge zu holen, sei aber nicht geplant. „Da trauen sich die Ärzte nicht mehr dran“, sagt Berlin. Aber auch so könne er von einem ganz normalen Leben ausgehen, solange er das Training weiter durchziehe.

Berlin will Körper ausstellen lassen

Doch auch für den Fall, dass seine Lunge eines Tages nicht mehr will, hat Berlin schon Pläne. Er will seinen Körper der Anatomieausstellung „Körperwelten“ spenden – am liebsten dem Plastinarium in seiner Heimat Brandenburg, wo die Wanderausstellung „Körperwelten“ dauerhaft zu sehen ist. Er sei fasziniert von der Plastination von Menschen. Außerdem sei sein Körper wegen der vielen Operationen “ein ideales Anschauungsmaterial“.