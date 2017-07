Navi, Lenkrad und Radio aus BMW in Meppen ausgebaut MEC öffnen

Wie bei diesem VW Bus wurde auch beim BMW in Meppen die Scheibe eingeschlagen. Symbolfoto: S. Swarovsky

Meppen. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen 3er BMW an der Sommerfeldstraße in Meppen aufgebrochen und diverse Teile ausgebaut.