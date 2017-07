Ovationen und Zugabe-Rufe 1600 Besucher bejubeln Premiere von „Flashdance“ in Meppen

Meppen. „What A Feeling – was für ein Gefühl“ muss das für die 60 Akteure der Meppener Freilichtbühne gewesen sein! Die 1600 Besucher sprangen nach der Premiere des Musicals „Flashdance“ von ihren Sitzen, spendeten Ovationen im Stehen, ließen Beifallpfiffe durch den Esterfelder Forst hallen und feierten rhythmisch klatschend den großen Zugabenblock.

Das Ensemble und die vielen Helfer hinter der Bühne waren heiß darauf, das Stück am Samstag endlich vor Publikum präsentieren zu können. Seit Februar liefen die Proben. Gerade in den letzten Wochen machte es der ständige Regen allzu oft unmöglich, es in einem Rutsch zu spielen. Mit umso mehr Spiellaune und -witz kam jetzt ein Musical daher, an dessen in den 1980-er Jahren berühmten Film sich mancher vielleicht nur wegen der zahlreichen Hits und einiger besonderer Szenen erinnert. Sie kommen in Meppen im Original, also in Englisch daher. Die vielen anderen Songs, darunter zahlreiche großartige Musiknummern aus der Feder von Komponist Robbie Roth, erklingen in Deutsch. Es sind vor allem sehr gefühlvolle Balladen der beiden Hauptakteure Alex Owens ( Nina Links) und Nick Hurley (Ulrich Kaßburg) sowie schmissige Ensemblenummern.

Der Inhalt ist eher einfach gestrickt. Da ist die junge ehrgeizige Alex, Stahlarbeiterin bei Hurley Steel in Pittsburgh im Jahr 1983. Aus kleinen Verhältnissen stammend, träumt sie davon, Tänzerin zu werden. Nachts tauscht sie Arbeitsoverall gegen körperbetonte Kostüme, tanzt in Harry’s Bar. Hannah, eine ehemalige Primaballerina (Maria Mader, mittlerweile Grande-Dame des Ensembles) mit viel menschlicher Wärme und mütterlichen Gefühle, unterstützt sie als Mentorin finanziell, hilft ihr, tanzen zu lernen.

Menschen wichtiger

In der Firma lernt sie Nick Hurley (Ulrich Kaßburg), den Sohn ihres Chefs, kennen. Der ehrgeizige und sehr seriöse junge Mann verliebt sich in sie. Eigentlich in die elterliche Firma gesandt, um Arbeiter zu entlassen, merkt er schnell: Menschen sind wichtiger als Zahlen. Er verlässt die Firma, um mit Alex ein neues Leben zu beginnen. Die aber will es alleine schaffen. Es kommt immer wieder zum Streit. Erst als Hannah stirbt und ihr ihre Ballettschuhe übergeben lässt, beschließt Alex, doch an der renommierten Shipley-Dance-Akademie vorzutanzen – und wird aufgenommen. Nick gratuliert ihr. Ihr Traum, von der kleinen Arbeiterin zum Star aufzusteigen, wird wahr. Nick beglückwünscht sie, und die beiden finden endgültig zueinander. Happyend.

Jennifer Beals sehr ähnlich

Mit Nina Links (Staatstheater Wiesbaden) als Gast hat Regisseurin Iris Limbarth die Rolle der Alex goldrichtig besetzt. Sie sieht dem Film-Original Jennifer Beals nicht nur sehr ähnlich, sondern hat auch noch eine wunderbare warme Stimme, tanzt sehr gut und macht vor allem im schwarzen Bodytrikot und mit Stulpen eine tolle Figur. Alex’ Tanz hat gewollt etwas von Sportgymnastik und Power-Aerobic. Schließlich war „Flashdance“ einer der Auslöser einer riesigen Tanz- und Aerobic-Welle in Amerika.

Gänsehautgefühl

Links zur Seite steht mit Ulrich Kaßburg eins der vielen talentierten Eigengewächse der Meppener Bühne. Er entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem hervorragenden Schauspieler und Sänger, der – wie im letzten Jahr als Julian Marsch in „ 42nd Street “ – brillierte. Vor allem den romantischen Part seiner Rolle als verliebter, im Business unerfahrener Industriellen-Erbe bringt der Darsteller so herüber, dass man fast mit ihm mitleidet, wenn Alex ihm wieder einmal die kalte Schulter zeigt. Gänsehautgefühl erzeugen beide in ihrem Duett „Hier und Jetzt“.

Reinhören: „What A Feeling“ von Irene Cara

Gänsehaut-Momente lieferte in so vielen Inszenierungen der Meppener Freilichtbühne immer wieder Julia Felthaus. Auch wenn ihre Rolle der Tänzerin Tess, eine der Freundinnen von Alex, in „Flashdance“ kleiner ist als manch andere zuvor: Die Leading-Lady des Freilichtbühnen-Ensembles kommt ganz groß und mit gewaltiger Stimme daher und sorgt vor allem gesanglich für Höhepunkte der aktuellen Produktion. Sie hat einfach genau die richtige Stimme, das passende Timbre für die großen Hits dieses Musicals.

Zu Recht erntet die Darstellerin Riesenbeifall für das mit großer Röhre gesungene „I Love Rock ’N’ Roll“. Es ist neben „What A Feeling“ wohl eingängigster Song aus „Flashdance“, in dem sie optisch mit Kopf-Federschmuck, bauchfrei, in Lack und Leder, an Popsängerin Cher in jungen Jahren erinnert.

Schrille Outfits

Kompliment an Kostümbildnerin Heike Korn und ihr Team der Schneiderei. Es liefert für „Flashdance“ vor allem für die sehenswerten großen Ensemble-Tanzszenen teilweise farbenfrohe und einige schrille Outfits. Gute Beispiele dafür sind die von Alex‘ Freundinnen Tess, Kiki (Nora Düffels) und Gloria (Caren de Jong). Sie müssen auf Drängen von Barbesitzer Harry (Oliver Schulte), eigentlich ein gutmütiger Kumpel-Chef, in aberwitzige Kleider schlüpfen: Er verordnet ihnen ein Hasenkostüm mit Puschelohren und -Po, das mit seinem Pink-Rosa an ein Schwein erinnert, und Dirndl-Verschnitt, um sein Publikum zu unterhalten. Der Konkurrenzkampf um zahlende Gäste kann nicht absurd genug sein.

Das ist eine der lustigen Szenen, die es in „Flashdance“ immer wieder gibt. Wenn die der durch Harry der Lächerlichkeit preisgegebenen Tänzerinnen protestierend und mit den Füßen stammend nach PETA und Amnesty International schreien, sind laute Lacher vorprogrammiert. Die erntet Brian Lüken als Möchtegern-Comedian Jimmy („Wo ich hingehör“) ebenso wie Thomas Hüstermann als großmauliger Nachtklubbesitzer C. C., auf den Gloria hereinfällt.

Sehenswertes Bühnenbild

Die verschiedenen Szenenwechsel gelingen dank des sehenswerten Bühnenbildes von Britta Lammers ohne große Umbaupausen. Hingucker der effektvoll ins Licht gesetzten Kulisse: die wie eine Brücke wirkende große (Stahl)Treppe mit Seitenabgängen und die Skyline von Pittsburgh mit Schiebeelementen, hinter denen unsichtbare Helfer wechselweise links das mit unzähligen Bildern aus ihrer großen Ballettzeit dekorierte Hannah-Zimmer und rechts Alex‘ Bude in den Blick-Mittelpunkt treten lassen. Besonderer Hingucker: die dritte Ebene oben hinter der Treppe. Hier tauchen im angedeuteten, mit Kronleuchtern ausstaffierten Ballettsaal nicht nur Tänzer auf, sondern dort läuft unmittelbar vor der Pause auch die aus dem Film bekannte legendäre Duschszene über Harrys Bar ab. Alex, nur mit engem schwarzen Body bekleidet, rekelt sich hoch oben auf einem Hocker unter einem auf ihren trainierten Körper herab prasselnden Wasserfall zu „She‘s A Maniac (Sie ist wahnsinnig)“. Eine sehr erotische Szene, die zu Recht viel Beifall erntet.

Szenenapplaus

Szenenapplaus begleitet die zweieinhalbstündige Inszenierung, deren musikalische Leitung Jason Weaver hat, durchgängig. Verdienterweise. Den heimsen nicht nur die Chamäleon-Girls und viele weitere, toll choreografierte, über die Bühne tanzende Akteure oder die treudoofe Sekretärin ein, sondern auch zwei sehr junge Spielerinnen. Iris Limbarth bringt mit ihnen¨– anders als im Original – als roten Faden des Musicals: die kleine Alex (Mathilda Schulte) und kleine Ballerina (Mona Kuiter) ins Spiel. Sie haben während des gesamten Stücks immer wieder kleine Tanzauftritte und symbolisieren quasi Alex als Kind und ihren Traum, Tänzerin zu werden. Durch die Begegnung mit Hannah erinnert sich Alex ständig an ihre Anfänge und ihre Träume. Dieses Element erinnert an den Film/das Musical „ Billy Elliot “. Begabte Kinder werden so spielerisch an das große Musical herangeführt. Das weckt nicht nur Ehrgeiz bei anderen, sondern auch die Lust, dabei zu bleiben.

Schwung und Pfiff

Lust, sich das „Musical“ auf der Freilichtbühne anzusehen, macht „Flashdance“ unbedingt. Die Inszenierung hat Schwung und Pfiff. Sie ist ein spaßiger Tribut an die verrückten 1980-er Jahre mit fetzigen wie coolen Tanzszenen, witzigen Dialogen. Und vor allem mit einer Musik, die im Ohr bleibt. Allen voran die Titelnummer, populär geworden durch Irene Cara und mit Oscar, Golden Globe und Emmy-Award bedacht, in Meppen zum Schluss von Kiki, Gloria, Tess und Alex beim entscheidenden Akademie-Vortanzen gemeinsam mit großen Stimmen gesungen. Das Publikum jubelt, grölt, klatscht wild. „What A Feeling“ – was für ein Gefühl, mit dem man beschwingt, in Gedanken tanzend heimgeht.