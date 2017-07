Wahlkreise Mittel- und Unterems 14 Direktkandidaten für Bundestagswahl im Emsland

Bei der Bundestagswahl im September 2013 jubelte im Kreishaus in Meppen Wahlsieger Albert Stegemann (CDU). Archivfoto: Hermann-Josef Mammes

Meppen. Jetzt ist es amtlich: Jeweils sieben Direktkandidaten treten in den hiesigen Wahlkreisen Mittelems und Unterems bei der Bundestagswahl am 24. September an. Die jeweiligen Kreiswahlausschüsse sahen in ihren Sitzungen am Freitag in Meppen und Leer keine Veranlassungen, einem Vorschlag die Zulassung zu verwehren.