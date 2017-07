Wegen mehrfachen Diebstahls Langfinger aus Haren muss ein Jahr ins Gefängnis

Symbolfoto: imago stock&people

Meppen. Wegen schweren Diebstahls standen am Donnerstag ein 41-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau vor dem Amtsgericht Meppen. Vor allem dem Ehemann wurden zahlreiche Taten vorgeworfen, darunter mehrere Diebstähle im Marktkauf in Meppen in einer Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Frau soll gemeinsam mit ihrem Mann die Nachbarn um gut 300 Euro erleichtert haben.