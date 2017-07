Bauvorhaben im Zeitplan Meppener Schulen und Kitas in Ferien saniert

ma/pm Meppen. Fast schon zur Tradition geworden ist, dass sich die Handwerker in den Sommerferien in Meppener Schulen die Klinke in die Hand geben.

„Die schulfreie Zeit wird immer wieder für Baumaßnahmen an Schulen genutzt“, sagt Christian Golkowski, Fachbereichsleiter Bildung, Familie, Jugend und Sport auf Nachfrage unserer Redaktion. Und auch außerhalb dieser Einrichtungen gab es einige Baustellen, die insbesondere die Kollegen des Bauamtes in den vergangenen Wochen auf Trab gehalten haben. Das erfreuliche Resümee von Bürgermeister Helmut Knurbein: „Wir können die Zeitpläne einhalten. Die gesteckten Ziele für die Sommerpause werden allesamt erreicht.“

Ausbau der Mensa

Mit einem Investitionsvolumen von rund 50.000 Euro wurde die Mensa an der Marienschule erweitert. Diese Maßnahme wurde aufgrund der steigenden Schülerzahl notwendig. Sanierungsarbeiten haben zudem in der Turnhalle der Marienschule sowie in der Stadtsporthalle am Nagelshof stattgefunden. Hier wurde die Lüftungsanlage durch den Einsatz von sogenannten Deckenstrahlplatten saniert. Aufgrund dieses Einbaus fallen die Lüftungen nun wesentlich kleiner aus. Die Maßnahmen schlagen mit 100.000 Euro (Turnhalle Marienschule) sowie 235.000 Euro (Stadtsporthalle Nagelshof) zu Buche.

Abseits der Schulbänke und Hallenböden fällt das Fazit ebenfalls positiv aus. Die umfangreiche Baumaßnahme am Knotenpunkt „An der Bleiche/Emsstraße“ wird pünktlich zum Schulbeginn abgeschlossen sein. „Der erfolgreiche Verlauf ist nicht zuletzt auch der sehr kooperativen und flexiblen Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen zu verdanken“, lobt Bürgermeister Knurbein. Nicht weit entfernt tut sich sogleich das nächste Großprojekt auf. Erste vorbereitende Maßnahmen zum Bau der Fuß- und Radwegebrücke sind bereits erfolgt. Die Brückenkonstruktion, die voraussichtlich im Herbst montiert werden kann, wird zurzeit gefertigt.

Kita für Esterfeld

Gut vorangehen auch die Bauarbeiten der neuen Kita in Esterfeld. Diese wird zum Jahresbeginn 2018 ihre Pforten öffnen. Drei Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen werden das umfangreiche Betreuungsangebot mit derzeit 18 Kindertagesstätten im Meppener Stadtgebiet ergänzen.

Ausbau Stadion SV Meppen

Nach dem Aufstieg des SV Meppen in die 3. Liga sind umfangreiche Baumaßnahmen in der Hänsch-Arena erforderlich geworden. Diese resultieren insbesondere aus den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung, des DFB, des Brandschutzprüfers des Landkreises Emsland und der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und beziehen sich auf Sicherheitsaspekte. „Auch hier arbeiten die Kollegen in enger Zusammenarbeit mit den Fachfirmen mit Hochdruck an der Umsetzung. Wir haben ein umfangreiches Maßnahmenpaket bis zum Herbst zu stemmen“, zeigt sich Bürgermeister Knurbein zuversichtlich auch hier die Auflagen fristgerecht zu erfüllen.