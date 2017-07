Trotz Regens gut verkauft Modehäuser ziehen positive Bilanz zu Sommergeschäft

Meppen. Der Sommer neigt sich seinem Ende entgegen – Zeit für die Modehäuser in der Region, den Sommerschlussverkauf (SSV) einzuleiten und zurückzublicken, wie der Verkauf gelaufen ist. Das Fazit fällt insgesamt positiv aus.

„Der Verkauf der Frühjahr-Sommer-Ware ist bei uns sehr gut angelaufen“, sagt Thomas Rülander vom Modehaus Wübben in Haselünne im Gespräch mit unserer Redaktion. Weil das Wetter im Frühjahr und zu Beginn des Sommers konstant gut gewesen sei, könne das Modehaus auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. „Wir haben noch einen kleinen Bestand an Sommerware, der muss aber auch da sein, um bis zum Ende der Saison genug auf Lager zu haben“, erklärt der Betriebswirt.

Momentan sei das Wetter zwar nicht ideal, Rülander hofft aber wegen der Rabatte trotzdem auf einen starken Schlussverkauf. Der startet in Haselünne in alle Geschäften am Freitag, dem 28. Juli. „In den vergangenen Jahren ist der SSV eigentlich immer gut gelaufen“, sagt Rülander.

Kein Super-Sommer in Haren

Ähnlich positiv blickt Hannes Hagen, Inhaber des Modehauses Hagen Deymann in Haren, zurück. „Wir sind zufrieden, obwohl wir wie im vergangenen Jahr keinen Super-Sommer hatten“, sagt Hagen. Trotzdem hofft er für August noch einmal auf eine längere Phase mit warmen Temperaturen, um den Verkauf anzukurbeln. „Schön wären Temperaturen so von Mitte 20 bis 30 Grad“, meint der Geschäftsinhaber. Der SSV läuft bei Hagen Deymann bereits.

In Twist läuft es zäh

Etwas zäh läuft es mit dem Sommerschlussverkauf bei Mode Ecke in Twist laut Geschäftsinhaber Heinz Osseforth schon seit einigen Jahren. „Besonders in den vergangenen Tagen sind wir auch wegen des Wetters nicht zufrieden. Insgesamt lief es im Vergleich zum vergangenen Jahr aber normal“, sagt Osseforth. Aus Erfahrung habe man sich in diesem Jahr wieder relativ früh entschlossen, mit dem Schlussverkauf zu starten. „Wenn die Ferien vorbei sind, kaufen die Leute keine Sommerware mehr. Wir sind schon im Endspurt des SSV.“

Hoffnung auf Rückkehr des Sommers in Meppen

Insgesamt gut gelaufen ist das Sommergeschäft beim Modehaus Löning in Meppen. „Wir sind relativ zufrieden“, resümiert Inhaber Oliver Löning. Das Wetter spiele immer eine wichtige Rolle. Wichtig sei, dass der Sommer noch einmal zurückkehre. „Dann sind wir zuversichtlich, dass wir den Rest der Sommerware, die noch da ist, noch verkaufen“, sagt Löning. Ein größeres Problem als das Wetter sei die Sperrung der Emsbrücke gewesen. Inzwischen habe sich der Kundenrückgang jedoch wieder gelegt. „Die Kunden haben ihre Umwege gefunden“, sagt Löning. (Weiterelesen: Emsbrücke gesperrt – Selbstversuch: Wie man der Baustelle entkommt)