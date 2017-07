Traditionshandwerk stirbt aus Gibt es bald keine Schlachter mehr in Meppen?

Meppen. Es ist ein dunkles Bild, das Martin Volmer zeichnet, wenn er über die Zukunft der Schlachter in Meppen spricht. Der Obermeister der Innung des Fleischerhandwerks Meppen geht davon aus, dass es in zehn Jahren keine mittelständischen Metzger mehr in der Kreisstadt geben wird. Aktuell existieren noch zwei Fleischer-Geschäfte.

Die Gründe dafür kennt der 70-Jährige. „Es will keiner mehr diesen Beruf ausüben“, sagt Volmer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Und das macht allen meinen Kollegen zu schaffen. Weder für die Theke noch in der Schlachterei findet man einen Auszubildenden.“ Die Berufsschulen in Meppen und Lingen hätten die schulische Ausbildung eingestellt. Nur noch in Papenburg würde diese im Emsland angeboten. Die jungen Leute würden lieber andere Berufe erlernen, die keine Sechs-Tage-Woche hätten. Nur noch in Haren gäbe es zwei Lehrlinge. Sonst würde keiner mehr im Altkreis Meppen das Fleischerhandwerk erlernen.

Supermärkte sind keine Konkurrenz

An den Kunden liege es nicht. Der Umsatz sei durchaus gut, erklärt der Obermeister. Hier verzeichnete er sogar in den vergangenen Jahren einen Zuwachs. Zurückzuführen sei dies auf die bewusstere Ernährung und, dass die Menschen mehr Wert auf Qualität legen würden. „Wir können den Kunden richtig beraten. In dieser Form kann das kein Supermarkt leisten. Deshalb sind die auch keine echte Konkurrenz. Wer gerne kocht, der kommt sowieso zu uns“, sagt Volmer. „Außerdem haben wir Spezialitäten im Angebot, die es woanders nicht gibt.“

Hohe Nebenkosten für kleine Betriebe

Weitere Probleme bereiteten den kleinen Schlachtbetrieben die hohen Nebenkosten, um überhaupt produzieren zu können. Vor allem Strom sei ein großer Faktor. Danach kämen die Tierarzt- sowie die Schlachtnebenkosten. „Große Betriebe wie Tönjes oder Rothkötter werden hier ganz anders besteuert“, sagt der 70-Jährige. „Während wir für die Schlachtabfälle bezahlen müssen, machen die damit Gewinn, weil sie es zu Hunde- und Katzenfutter verarbeiten lassen.“

Zukunft ungewiss

Auf die Frage, wie es mit seinem eigenen Geschäft weiter geht, kann Volmer keine klare Antwort geben. „Seit 1868 gibt es die Schlachterei Volmer in Meppen. Ich bin seit über 50 Jahren Schlachter. Bisher habe ich es einfach nicht übers Herz gebracht, meinen Laden zu schließen“, sagt er. „Ich wünsche mir sehr einen Nachfolger, der diesen Traditionsbetrieb weiter führt. Doch ich konnte bislang keinen nicht finden, leider.“ Wie lange er selbst sein Geschäft noch führen kann, weiß Volmer nicht. „Das entscheide ich entsprechend meiner Gesundheit.“