Meppen. Das Fleischerhandwerk in Meppen steht vor dem Aussterben. Der Innungsobermeister sagt, es gibt keinen Nachwuchs mehr, der diesen Beruf ausüben möchte. Und das, obwohl die Betriebe umsatz- und gewinnmäßig gut da stehen. Ein Kommentar.

Den kleinen Fleischern und Schlachtern in der Region geht es finanziell gut. Sie trotzen den Veggie- und Vegantrends und haben ihren Kundenstamm sogar weiter ausbauen können. Trotzdem steht ihnen das Wasser bis zum Hals, denn ein Problem kann auch der größte Gewinn nicht lösen: die akuten Nachwuchssorgen in diesem Berufszweig.

Weder für den Verkauf noch für die Verarbeitung können ausreichend neue Kräfte gewonnen werden, um den Betrieb langfristig am Laufen zu halten. Zu unattraktiv ist der Beruf für junge Menschen geworden. Sechs-Tage-Woche, viele Arbeitsstunden und körperliche Anstrengungen scheinen ein K.-o.-Kriterium zu sein. Dabei wäre es jetzt die Chance, in die Branche einzusteigen und sich selbstständig zu machen. Der Weg zum eigenen Betrieb könnte kaum einfacher sein. Denn noch sind die Geschäfte da, haben ihre Stammkunden und Lieferanten. Den Schlachtern selbst würde ein Stein vom Herzen fallen, wenn nach ihnen nicht die Lichter in ihren Betrieben aus gehen würde.