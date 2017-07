Karateverein Meppen erfolgreich Lucy Brümmer und Gesa-Marie Anneken siegen bei Deutscher Meisterschaft

Meppen. Der Karateverein Meppen hat beim siebten Fairfight in Leopoldshöhe bei Bielefeld zwei zweite und sechs dritte Plätze belegt. Am Ende des Turniertages hatte jeder Karateka mindestens einen Pokal im Gepäck. Die Stimmung auf der Rückreise war ausgezeichnet.

Die Ausschreibung der offenen Deutschen Meisterschaften des Seibukan-Verbandes war laut einer Pressemitteilung des Karatevereins Meppen wieder einmal vielversprechend. Die Ausrichter boten zahlreiche Disziplinen in verschiedenen Altersklassen an. Über 200 Sportler aus 16 Vereinen nahmen an dem Turnier teil. Über 500 Starts mussten organisiert werden. Der Karateverein Meppen belegte insgesamt drei erste Plätze, zwei zweite und sechs dritte Plätze.

Für die 15-jährige Lucy Brümmer war es die erste Turnierteilnahme überhaupt. Sie meisterte ihre Aufgabe sehr gut. In der Disziplin „Sifat Einzel“ ließ sie die Konkurrenz hinter sich und stieg zum Schluss auf das Siegertreppchen.

Freude über Platz zwei

Auch die 12-jährige Lena-Sophie Schöler und die 17-jährige Astrid Vorhoff waren Debütantinnen an diesem Tag. Astrid Vorhoff startete ebenfalls in der Kategorie Sifat-Einzel. Sie kämpfte sich durch ihren Pool bis ins Finale und unterlag dort ihrer Gegnerin. Trotzdem freute sie sich über den Vizetitel.

Gut vorbereitet von Vater und Trainer Andreas Schöler holte sich Lena-Sophie Schöler an diesem Tag vier dritte Plätze. In den Disziplinen „Sifat-Einzel“, „Kihon-Kumite“ (Basistechniken) und „Selbstverteidigung“ stieg die Meppenerin jeweils auf das Treppchen. Den vierten Pokal holte sich Schöler zusammen mit ihren Teamkameradinnen Lucy Brümmer und Gesa-Marie Anneken in der Disziplin „Sifat-Team“.

Zittern bis zum Ende

Gesa-Marie Anneken heimste sich an diesem Turniertag zwei Titelgewinne ein. Im „Sifat-Einzel“ sowie im traditionelle Kumite (Freikampf) zeigte sie ihr Können und gewann jeweils den Titel. Im „Kihon-Kumite“ verpasste Anneken im Finale den Sieg und wurde Zweite.

Da die Platzierungen erst bei der späteren Siegerehrung bekannt gegeben wurden, blieb es bis zu diesem Zeitpunkt spannend. Alle Sportler warteten sehnsüchtig auf die Ergebnisse. Die Freude über die zahlreichen Platzierungen war dann riesengroß. Die Zuschauer klatschten immer wieder Beifall, sobald ein Meppener Sportler das Podest bestieg.

Auch für die mitgereisten Kampfrichter Henrike Hanser-Naber, Andreas Schöler und Michael David war es ein erfolgreicher und arbeitsreicher Tag. Die Betreuerin Claudia Schöler hatte ebenfalls den ganzen Tag alle Hände voll zu tun und kümmerte sich unermüdlich um die Meppener Karateka.