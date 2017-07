Meppen. Der Fall von John macht leider wieder einmal drastisch klar, wie tief man als Süchtiger fallen kann. Ein Kommentar.

Der heute 18-Jährige geriet zunächst unverschuldet in den sozialen Abstiegsstrudel, wurde süchtig geboren, kam im Kleinkindalter in Heime, wurde hin und her geschubst. Das Vertrauen in die Menschen schwand. Schlimmer noch: John geriet auf die schiefe Bahn, war vorübergehend obdachlos, randalierte, ist vorbestraft.

Seine Prognose, aus dem Sumpf herauszukommen, war – zumal er Drogen konsumierte und erhebliche Mengen Alkohol trank – mehr als schlecht, fast aussichtslos.

Fast. Denn John hatte das Glück, Maria B. und ihrer Familie zu begegnen. Sie hatte Verständnis für den vermeintlich gesellschaftlich Gestrandeten, wollte ihm eine Perspektive geben, ihn – im übertragenen Sinn – an die Hand nehmen. Mit viel Zuwendung macht sie das seit mittlerweile drei Jahren, führt den Teenager, der drohte, auf der Straße hängen zu bleiben.

Maria B.s Wille, ihm zu helfen, ist stark. So stark, dass sie selbst zu der Zeit, in der sie ihren Gastsohn Wochenende für Wochenende bei der Polizei abholen musste, nicht aufgab. Gemeinsam mit John und ihrer Familie hat sie den Kampf aufgenommen, dem jungen Mann eine Perspektive zu bieten. Die Ausbildung, die er in wenigen Tagen beginnt, ist ein wichtiger Schritt in (s)eine Zukunft, die wir alle besser gestalten können: mit ein wenig mehr Wir und weniger Ich, mit mehr Verständnis und Unterstützung für gesellschaftlich Gestrandete, mit Hilfe statt Beschimpfungen und Verachtung, mit dem Vorleben von Werten. Und mit Menschen wie der Meppenerin Maria B., die ihnen ein Zuhause geben.