Studie prognostiziert Boom Schülerzahl im mittleren Emsland steigt – aber nicht durchgehend

Meppen. Einen Schüler-Boom in Deutschland, der bis 2030 einen Mangel an Lehrern und Gebäuden nach sich zieht, prognostiziert die Bertelsmann-Stiftung in einer jüngst veröffentlichten Studie. Wie wird es im mittleren Emsland sein? Unsere Redaktion hat die aktuellen und künftigen Schülerzahlen der Kommunen in den Blick genommen.

In Meppen lag die Gesamtzahl der Grundschüler in den vergangenen Jahren durchgehend zwischen rund 300 und 350, was sich nach Feststellungen der Verwaltung voraussichtlich in naher Zukunft nicht ändern wird. Der städtische Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten beschäftigte sich zuletzt Ende März 2017 mit der Entwicklung der Schülerzahlen. Demnach haben die kleineren Grundschulen in den Ortsteilen fast durchweg genau einen Klassenverband pro Jahrgang.

Anders verhält es sich in den meisten Grundschulen der Kernstadt, die überwiegend zwei bis drei Klassenverbände pro Jahrgang aufweisen. Aus dem Rahmen fällt die Marienschule in Esterfeld: Schon jetzt vierzügig, wird sie voraussichtlich in den kommenden Jahren fünf parallele Klassen erhalten – spätestens 2022, wenn dort mit 123 Erstklässlern kalkuliert wird. Wie Städtischer Direktor Matthias Wahmes erläuterte, erwägt die Stadt, eine Außenstelle im Gebäude der Pestalozzischule einzurichten, um der wachsenden Raumnot zu begegnen.

Mehr Gymnasiasten

In der Stadt Haren besuchten bis zu den Sommerferien 2504 Schüler in 125 Klassen die Grund-, Förder- und weiterführenden Schulen. Für die kommenden Jahre weist die Prognose eine leicht steigende Tendenz bei den Einschulungen auf, wobei größere Schwankungen zwischen den Jahrgängen vorkommen. So erwartet die Stadt nach 229 Einschulungen in diesem Jahr einen Rückgang auf 200 Mädchen und Jungen 2018. Danach ziehen die Zahlen aber wieder an. So werden nach jetzigem Stand 2022 in der Stadt Haren 248 Kinder eingeschult.

(Lesen Sie auch: Schülerzahlen steigen laut Studie stark an)

Für die Stadt Haselünne ergibt sich folgendes Bild: Bis zu den Sommerferien gab es in den vier Grundschulen 435 Kinder. Die Zahl wird sich bis 2022 auf 481 erhöhen. 29 besuchten bislang die Don-Bosco-Schule und 462 die Bödiker-Oberschule. 560 Schüler gingen zum Kreisgymnasium St. Ursula. Am schwierigsten ist die Situation an der Grundschule Andrup/Lage mit bis dato nur noch 24 Mädchen und Jungen. Hier erwartet die Stadtverwaltung anhand der Geburtenzahlen jedoch, dass sich die Situation bis 2022 mit dann 41 Schülern stark entschärft. Dagegen würde die Zahl für die Grundschule Flechum von bislang 52 auf 31 Kinder sinken. Bei ihrer Prognose für 2022 geht die Stadtverwaltung zudem davon aus, dass immer mehr Eltern ihre Kinder zum Gymnasium schicken werden. 359 Oberschüler könnten dann 574 Gymnasiasten gegenüberstehen.

Stabile Zahlen

Die Gemeindeverwaltung Geeste hat zu Jahresbeginn eine Prognose vorgelegt. Zurzeit besuchen 394 Kinder die Grundschulen. Im Schuljahr 2018/19 wird die Schülerzahl mit 281 ihren voraussichtlich geringsten Punkt erreichen, bevor sie bis 2022/23 auf 451 ansteigt. Nicht berücksichtigt sind darin die Zu- und Abwanderung von Familien, ebenso die der Kinder mit besonderem Förderbedarf, die im Rahmen der Inklusion quasi doppelt zählen. Daher ist kein Schulstandort gefährdet. Die Geschwister-Scholl-Schule, Oberschule der Gemeinde, wird zurzeit von 427 Kindern und Jugendlichen besucht. Ausgehend von einer durchschnittlichen Übergangsquote von 51 Prozent von den Grundschulen her, sei hier ein Rückgang bis 2023/24 auf 292 Schüler zu erwarten, danach ein Anstieg bis 2026/27 auf 324.

Stabile Schülerzahlen erwartet die Gemeinde Twist in den nächsten Jahren. Zwar ist die Zahl der Grundschüler in der Gemeinde innerhalb von elf Jahren von 542 auf 352 zurückgegangen, aber aufgrund der Geburtenzahlen wird eine leichte Steigerung auf rund 400 Grundschüler erwartet. Durch die Bildung von jahrgangsübergreifenden Kombiklassen gelten die Grundschule Adorf und die Christophorusschule Rühlermoor/Rühlerfeld als nicht im Bestand gefährdet. Die Franziskusschule und die Ansgarschule werden in der Regel einzügig, die Marienschule zweizügig geführt werden. Für die Schule am See, Oberschule der Gemeinde Twist, werden stabile Schülerzahlen erwartet. Sie wird aktuell von 366 Kindern und Jugendlichen besucht.

Standorte mittelfristig gesichert

Die Samtgemeinde Herzlake kalkuliert für die Schuljahre 2017/18 bis 2020/21 mit jeweils mehr als 80 Erstklässlern. Steil nach oben geht die Kurve dann 2021, wenn nach derzeit vorliegenden Zahlen insgesamt 105 Kinder in Dohren, Herzlake und Lähden eingeschult werden. Im folgenden Jahr dagegen geht die Zahl der Erstklässler samtgemeindeweit ebenso deutlich zurück – auf insgesamt 76.

Durchgehend im zweistelligen Bereich wird nach momentanem Stand bis einschließlich 2022 die Zahl der Einschulungen in die beiden Grundschulen der Gemeinde Lähden liegen. Die Grundschule Dohren werden zwischen sieben und 15 Erstklässler besuchen, die Grundschule Bookhof zwischen fünf und 13 Erstklässler. Der Samtgemeinderat hatte im Oktober 2014 für den Erhalt aller Grundschulen in der Kommune votiert. Mittelfristig sind dort alle Schulstandorte gesichert, teils wird in Kombiklassen unterrichtet.