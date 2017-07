Meppen. Im mittleren Emsland sind steigende Schülerzahlen weniger problematisch als in anderen Regionen, gerade mit Blick auf den Erhalt der Zwergschulen in kleinen Orten. Schwieriger wird es, genug Lehrkräfte bereitzustellen. Ein Kommentar.

Allen wissenschaftlichen Berechnungen zum Trotz bliebe eine Antwort auf die Frage, wie viele Schüler es 2030 im mittleren Emsland geben wird, spekulativ. Richtet man den Blick weg von der Glaskugel und hin auf einen Zeitraum, der konkretere Vorhersagen ermöglicht, sprich: bis 2022/23, wird klar, dass steigende Schülerzahlen vielerorts weniger problematisch wären als in anderen Regionen.

Dabei gilt es zwischen Dorf und Stadt zu unterscheiden. Den Zwergschulen in kleinen Orten würden mehr Kinder guttun; Standortdiskussionen wie vor Jahren in Herzlake kämen gar nicht erst auf. Umgekehrtes Bild in Meppen-Esterfeld: Die Marienschule als einzige Grundschule im Stadtteil könnte 2022 aus allen Nähten platzen. Ein Indiz dafür, dass auch im ländlichen Raum urbane Quartiere stärkeren Zulauf erhalten.

Meist aber gibt es genügend Klassenräume – und wo nicht, siehe Esterfeld, haben die Verantwortlichen die drohenden Engpässe auf dem Schirm. Schwieriger wird es, ausreichend Lehrkräfte bereitzustellen, nicht nur angesichts vollerer Klassen, sondern auch für die Inklusion. Hier herrscht schon jetzt Nachbesserungsbedarf.