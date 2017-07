Los geht es am 27. Juli Letzte Vorbereitungen für Kleinstadtfest 2017 Meppen

jkp Meppen. Die Vorbereitungen für das Kleinstadtfest, das am 28. Juli 2017 beim Jam in Meppen steigt, laufen auf Hochtouren. Helfer erzählen, was sie dazu bewegt, ein Musikfestival mit zu planen und es logistisch umzusetzen.

Beim Betreten des neuen Geländes des Jam an der Bleiche in Meppen fallen die aktuellen Vorbereitungen auf das Kleinstadtfest sofort auf. Zahlreiche Jugendliche wuseln umher, erledigen ihre im Vorfeld besprochenen Aufgaben. Ein buntes Treiben in allen Bereichen des neuen Gebäudes und im Außenbereich, der sich für das Kleinstadtfest sogar über die Liegewiese des Hallenbades erstreckt, ist zu beobachten.

In Windeseile sind Pavillons, Bühnen, Theken und Absperrungen aufgebaut. Im Eingangsbereich des Gebäudes riecht es bereits nach kulinarischen Köstlichkeiten.

Aufgaben vorher verteilt

Die freiwilligen Helfer haben sich zuvor über Wochen hinweg getroffen und verschiedene Aufgaben verteilt, um die logistische und theoretische Organisation zu gewährleisten. Dass die meisten der langjährigen Helfer hierbei Erfahrungen mitbringen, ist bei der Umsetzung der Aufgaben deutlich zu sehen. Jeder, der sich im Jam aufhält, findet hier eine Aufgabe für sich. „Wir sind hier eine große Familie, jeder hilft jedem. Am Freitagabend gibt es Spaghetti Bolognese für alle freiwilligen Helfer. Das bereiten die da auch grade in der Küche vor“, erzählt Bundesfreiwilligendienstlerin Julia Framke.

Alte und neue „Hasen“

Neben den „alten Hasen“ im Jam finden sich auch immer wieder neue Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit dort aufhalten und bereit sind, auch bei kleineren Aufgaben Verantwortung zu übernehmen. „Die Jugendlichen sind da hinten zum Beispiel ganz fleißig beim Aufbau von Abgrenzungen“, berichtet Robert Stricker, der dieses Jahr für die Infrastruktur, Werbung und Finanzen zuständig ist und selbst ebenfalls mit seiner Band Distance Remains auftreten wird. „Wir freuen uns da auf jeden Fall drauf. Wir machen etwas in Richtung Punkrock, Schubladendenken kennen wir nicht“, sagt er. Er ist einer von 50 Helfern.

Alle super nett

Muriel Schulte macht im Rahmen ihres Studiums in Vechta ein Praktikum im Jam. „Ich fand das Jam super interessant, gerade weil hier immer solche Veranstaltungen stattfinden. Hier gibt es so viele Leute, die ehrenamtliche Arbeit leisten. Ich bin jetzt ebenfalls mitten drin bei den Vorbereitungen und helfe eigentlich überall mit. Die Leute hier sind alle super nett und man fühlt sich super schnell zugehörig. Dann hoffen wir nur noch, dass das Wetter mitspielt, damit auch möglichst viele Leute kommen“, erzählt die Studentin aus Vechta.

Als Praktikantin begonnen

Julia Framke fing ebenfalls vor drei Jahren als Praktikantin im Jam an und ist bis heute dabei geblieben. „Ich hab damals die ,Kleinstadtkinder‘, damals noch Initiative 2.0, für mich entdeckt, hab einmal mitgemacht, die Leute ein bisschen kennengelernt, sehr viel Spaß gehabt und nie aufgehört. Es macht immer noch Spaß. Das Gute dieses Jahr ist, dass der Aufbau direkt vor Ort viel einfacher ist. Sonst hatten wir echt immer unzählige Bulli-Ladungen, die wir zum Püntkers Patt fahren mussten.“

Auswahl der Bands

Für das Musikprogramm waren diesmal Jugendpfleger Peter Ahlers und Jonas Egbers verantwortlich. „Eisenkarl und Against Randy waren von Anfang an sicher, weil die einfach super Stimmung machen“, so Jonas Egbers. „Against Randy sind seit Anfang des Kleinstadtfestes dabei. Die anderen Bands melden sich meistens bei uns, und wir hören dann mal in einer größeren Gruppe rein, ob das was für uns ist. Wir gehen da in mehrere Musikrichtungen, Samstag gehen wir eher in den Hip-Hop-Bereich, während Freitag eher Rockbands auftreten.“