Hilfsmittel werden verweigert Sozialverband Emsland kritisiert Krankenkassen

Meppen. Scharfe Kritik an den Krankenkassen übt Kreisvorsitzender Bernhard Sackarendt vom Sozialverband Emsland. So verwehrten Krankenkassen Patienten notwendige Hilfsmittel wie Rollstühle ebenso wie bestimmte medikamentöse Arzneien bei Krebsleiden.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Wie feiert der Kreisverband Emsland dieses Jubiläum?

Der Kreisverband wird am 2. August in Lingen in der Halle IV zusammen mit vielen Ehrengästen und Vertretern der Ortsverbände im Landkreis Emsland mit Dankbarkeit zurückblicken, aktuelle Aufgabenstellungen benennen und soziale Aufgaben der Zukunft aufzeigen. Der Landesverband hat aus Anlass des Jubiläums eine Wanderausstellung entwickelt, die auch in Lingen gezeigt wird. Sie wird vom 3. bis zum 10. August jeweils von 8 Uhr bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit im Flur in der Halle IV an Werktagen zu sehen sein.

Wie hat sich die Mitgliederzahl des Kreisverbandes in den vergangenen Jahren entwickelt? Die Mitgliederzahl hat sich sehr positiv entwickelt. Im Jahr 2000 gab es 7.848 Mitglieder. Bis 2007 verdoppelte sich diese Zahl fast beinahe auf 14.389 Mitglieder. 2016 konnten wir sogar unser 19.000. Mitglied begrüßen.

Die Beratung nimmt eine immer größere Rolle ein. Mit welchen Problemen kommen die Menschen zu Ihnen?

Probleme ergeben sich auf allen Feldern des Sozialrechts. Nach wie vor nimmt die Beratung in Rentenangelegenheiten einen breiten Raum ein. Ein großer Beratungsbedarf besteht aber auch im Bereich des neu eingeführten Pflegestärkungsgesetzes. Auch in den Bereichen Krankenversicherung, Unfallversicherung und Eingliederungshilfe sowie bei der Einstufung beim Schwerbehindertenausweis gibt es immer wieder offene Fragen, bei deren Beantwortung wir helfen.

Entwicklung der Mitgliederzahl im SoVD-Kreisverband Emsland Quelle: SoVD-Kreisverband Emsland Foto: colourbox.de · Grafik: NOZ/Heiner Wittwer

Immer wieder hört man von Problemen mit den Krankenversicherungen bei der Versorgung von Heil- und Hilfsmitteln...

Leider kann ich das nur bestätigen. Offensichtlich sind Krankenkassen oft eher daran interessiert, dass ihre wirtschaftlichen Daten stimmen, statt den Patienten die individuell notwendigen Hilfsmittel zukommen zu lassen. Dabei geht es um die Versorgung mit Rollstühlen, um Steh- und Gehhilfen, Pflegehilfsmittel und vieles mehr. Hier wird oft damit argumentiert, dass ein bestimmtes Hilfsmittel nicht im Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkasse zu finden ist. Dies allein ist aber kein Kriterium für eine Ablehnung, wie das Bundessozialgericht festgestellt hat. Das Hilfsmittel muss dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen, sowie notwendig, ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein.

Zudem beklagen sich gerade Krebspatienten, dass ihnen nicht immer die beste medikamentöse Behandlung gewährt wird. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?

Es kommt vor, dass eine Übernahme der Kosten für bestimmte Therapieformen von Krankenkassen abgelehnt wird, auch wenn sie Patienten nachweislich geholfen haben. In einigen Fällen hat der SoVD eine nachträgliche Kostenübernahme erwirken können.

Laut der Kassenärztlichen Versorgung ist die Versorgung mit Haus- und Fachärzten im Emsland gut. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Nach unserer Wahrnehmung ist die Versorgung mit Hausärzten vor allem im mittleren Emsland nicht ausreichend. Was die Facharztversorgung angeht, stellt sich die Situation nach den öffentlichen Zahlenwerken anders dar. Unsere Mitglieder berichten trotz einer angeblichen guten Versorgung mit Fachärzten dennoch häufig über lange Wartezeiten. Hier ist die Frage zu stellen, ob diese Werte nicht in Anbetracht der demografischen Entwicklung neu ermittelt werden müssten. Es ist nun mal unbestreitbar, dass ältere Menschen häufiger ärztliche Hilfe benötigen als junge Menschen.

Der Trend geht auch im Landkreis immer mehr zu Großpraxen. Für viele ältere, oft nicht mobile Patienten, bedeutet dies lange Anfahrtswege. Wie steht es um den öffentlichen Personennahverkehr?

Nach unserer Auffassung lässt der öffentliche Personennahverkehr hier im Emsland durchaus zu wünschen übrig. Gerade ältere Menschen haben ein Problem, wenn sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und ihren Pkw nicht mehr benutzen können. Häufige Taxifahrten, etwa zur Arztpraxis, können ältere Menschen mit niedrigen Renten nicht bezahlen. Doch von der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs schrecken vor allem ältere Menschen zurück, da die Anbindung in vielen Orten im Emsland nicht gut ist.

Wie sieht die Versorgung mit Pflegeeinrichtungen im Emsland aus?

Das Emsland ist mit Einrichtungen der Pflege sehr gut versorgt. Hier gibt es durchaus schon einen starken Wettbewerb der verschiedenen Träger. Problematisch stellt sich in Zukunft allerdings die Versorgung mit ausreichend Fachpersonal dar. Der Pflegeberuf ist eine sehr anspruchsvolle und kräftezehrende Tätigkeit, die häufig in unserer Gesellschaft weder die notwendige Anerkennung noch die notwendige Bezahlung erfährt.

Private Pflegeeinrichtungen schießen im Landkreis wie Pilze aus dem Boden. Ist damit ein Qualitätsverlust verbunden?

Mit der Ausweitung des Angebotes von Pflegeeinrichtungen ist nicht notwendigerweise ein Qualitätsverlust verbunden. Problematisch wird es lediglich dann, wenn der Wettbewerb über den Preis stattfindet. Der größte Teil der anfallenden Kosten in Pflegeeinrichtungen sind die Personalkosten. Ein Preisvorteil ist unter diesen Umständen vor allem dann erreichbar, wenn die Personalkosten gesenkt werden. Dann ist zu befürchten, dass weniger qualifiziertes Personal oder nur das dringend notwendige Personal eingesetzt werden, um die gesetzlichen Vorgaben gerade noch zu erfüllen. Auf Dauer kann auch der zu erwartende Fachkräftemangel zu Qualitätseinbußen führen.