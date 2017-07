Erster Kontakt zu Kollegen Bürgermeister von Emmen kommt zu Antrittsbesuch ins Emsland

Emmen. Der neue Bürgermeister der niederländischen Grenzstadt Emmen, Eric van Oosterhout, will nach den Sommerferien seine Antrittsbesuche bei den Kollegen in den emsländischen Nachbargemeinden machen.

Im März hatte er als Nachfolger von Cees Bijl seine Arbeit in der Gemeente Emmen aufgenommen. Eigentlich hatte er die Besuchsrunde im Emsland schon früher beginnen wollen, aber zuvor galt es, neben dem Stadtkern noch zwölf Dörfer kennenzulernen, die zu der Kommune mit mehr als 107.000 Einwohnern gehören.

Die Kontakte ins Emsland sind aus Sicht von van Oosterhout von großer Bedeutung. Als Beispiel nennt er die Europastraße 233, die in den Niederlanden als Autobahn ausgebaut ist. Er hofft auf einen vierstreifigen Ausbau von Meppen bis zur Autobahn 1 für eine bessere Verbindung Richtung Bremen: „Das ist sehr wichtig für Emmen als Logistik- und Speditionsstandort.“

Zusammenarbeit verbessern

Weitere Gründe für seine Reisepläne, die ihn unter anderem nach Meppen führen werden: „Ich will wissen, was die Bürgermeisterkollegen beschäftigt, was sie von unserer Zusammenarbeit halten und wie diese verbessert werden kann. Natürlich ist es auch ein Stück Höflichkeit, sich vorzustellen. Das macht man so als guter Nachbar“, sagt van Oosterhout. Mit der Sprache klappt es einigermaßen. Früher machte er häufiger Urlaub im Sauerland und interessiert sich für die Bundesligaklubs Werder Bremen und Schalke 04. Er fährt gerne zu deren Heimspielen.

Seit seinem 13. Lebensjahr ist der 55-jährige Fan von Franz Beckenbauer, Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft von 1974. „Ziemlich außergewöhnlich für einen Niederländer um 1974 herum“, sagt der Bürgermeister lachend. Seine niederländische Lieblingsmannschaft ist Feyenoord Rotterdam. Beim Empfang für die Meistermannschaft auf der Coolsingel in Rotterdam im Mai habe er sich heiser geschrien, verrät van Oosterhout.

Städtering-Pokal

Der Emmener Bürgermeister spielt selbst gern Fußball, nur so zum Spaß. Deshalb hat er zugesagt, im kommenden Jahr beim Städtering-Pokal in Hebelermeer in der Abwehr der niederländischen Mannschaft mitzuspielen. Beim letzten Wettstreit der beiden Teams aus Politikern, Unternehmern und Journalisten aus dem Gebiet des Städterings Zwolle-Emsland hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Sechs Treffer kassierten die Niederländer, die ihrerseits das deutsche Tor nicht trafen. Aber wenn van Oosterhout wie sein Vorbild Beckenbauer spielt, dürfte es für die bunte Auswahl aus Deutschland schwieriger werden.