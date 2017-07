Meppens Freiwilligenzentrum bietet Räume Opfer häuslicher Gewalt können sich an Hilfetelefon wenden

Meppen. Das Freiwilligenzentrum in Meppen bietet Opfern von häuslicher Gewalt die Möglichkeit, in seinen Räumen anonym zu telefonieren.

Seit 2013 besteht das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, ein Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erleben. Unter der Nummer 08000/116 016 unterstützen Mitarbeiter Betroffene aller Nationalitäten rund um die Uhr. Doch nicht jede Betroffene hat die Möglichkeit, unbemerkt anzurufen. Deshalb bietet das Freiwilligenzentrum in Meppen die Möglichkeit, in seinen Räumen anonym zu telefonieren.

Jeden Tag erleben Millionen Frauen Gewalt – körperlich und psychisch. Doch gerade einmal 20 Prozent der Betroffenen wenden sich laut Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben an Beratungs- oder Unterstützungseinrichtungen „Weil sie kein Vertrauen haben, dass ihnen jemand glaubt, weil sie Angst haben oder weil sie sich schämen“, sagt Elisabeth Mecklenburg, Gleichstellung- und Integrationsbeauftragte der Stadt Meppen. „Viele wissen einfach nicht, welche Anlaufstelle für sie die richtige ist.“

Dolmetscher helfen

Hier setzt das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ an. Eine anonyme Beratung am Telefon, im Chat oder per E-Mail ist besonders niedrigschwellig. Die ständige Erreichbarkeit, die hohen Sicherheitsstandards, die mehrsprachige Beratung sowie der barrierefreie Zugang sollen von Gewalt betroffene Frauen dazu ermutigen, sich vertrauensvoll an das Hilfetelefon zu wenden und ihnen so den Weg zu professionellen Einrichtungen vor Ort ebnen. „Auch wenn sie kein Deutsch sprechen oder sich nicht ausreichend verständigen können, erhalten Anruferinnen beim Hilfetelefon Unterstützung. Die Beraterinnen rufen eine Dolmetscherin an, die es ermöglicht, alle Fragen in Ruhe und in der vertrauten Sprache zu stellen“, erläutert Mecklenburg. In Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Farsi/Dari, Kurdisch-Kurmandschi, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Vietnamesisch würden Beratungen möglich sein.

Dabei richtet sich das Hilfetelefon an alle Frauen, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind – ganz gleich, ob die Gewalterfahrung in der Vergangenheit oder Gegenwart liegt. Darüber hinaus können sich auch Menschen aus dem sozialen Umfeld der Frauen jederzeit an das Hilfetelefon wenden, zum Beispiel Freunde und Verwandte, die Gewaltbetroffene unterstützen wollen. Außerdem richtet sich das Angebot an Fachkräfte, die in ihrem Berufsalltag mit dem Thema Gewalt gegen Frauen in Kontakt kommen.

Anonym

„Durch besondere Vorkehrungen sind Anonymität und Vertraulichkeit beim Hilfetelefon gewährleistet. Ratsuchende müssen ihren Namen nicht nennen“, sagt auch Christian Hüser, Leiter des Freiwilligenzentrums in Meppen. Die Telefonate würden nicht aufgezeichnet, personalisierte Daten würden nicht dokumentiert oder gespeichert. „Die eingehende Rufnummer ist für die Beraterinnen nicht erkennbar, und die Rufnummer des Hilfetelefons wird nicht im Einzelverbindungsnachweis von Telefonrechnungen ausgewiesen“, erläutert er. Doch auch wenn der Kontakt vollkommen anonym abläuft, Betroffene müssen zunächst einmal Raum und Zeit zum Telefonieren finden, ohne den Täter auf das Vorhaben aufmerksam zu machen. Deshalb lädt Hüser nun ein, das Freiwilligen- und Selbsthilfezentrum in Meppen an der Bahnhofstraße für solche Telefonate zu nutzen. „Wir wollen Betroffenen den nötigen Raum geben, damit sie anonym in aller Ruhe telefonieren können und wir die Betroffenen im Bedarfsfall beruhigen“, lädt Katrin Berger vom Freiwilligenzentrum ein.

Von der Idee begeistert

Auch Elisabeth Mecklenburg ist begeistert von der Idee. „Das Freiwilligenzentrum ist ein offener unverfänglicher Raum für viele Menschen. Betroffene haben hier die Möglichkeit den Kontakt zum Hilfetelefon zu suchen, ohne das Täter Verdacht schöpfen“, sagt sie. Für die Gleichstellungsbeauftragte ist das Beratungsangebot am Telefon ein effizientes Mittel für einen ersten Kontakt, aber auch für weitere, um sich über die Angebote in der Region zu informieren. „Bei Bedarf geben die Beraterinnen Adressen und Telefonnummern der örtlichen Beratungsstellen weiter. Hierfür steht eine umfangreiche Datenbank zur Verfügung“, wirbt sie für das Angebot. Aus ihrer täglichen Arbeit kennt sie eine Vielzahl an Fällen von Gewalt. Dazu zählen psychische, physische und sexualisierte Gewalt.

in Beziehungen aber auch außerhalb. Doch ebenso Opfer von Stalking, Mobbing, digitaler Gewalt, der Zwangsheirat, Gewalt im Namen der „Ehre“, Frauenhandel oder sexuelle Belästigungen seien eingeladen, anonym den Kontakt zum Hilfetelefon zu suchen. Dabei gilt das Angebot auch für Männer. „Sowohl die Mitarbeiter des Hilfstelefons als auch wir im Freiwilligen- und Selbsthilfezentrum sind gut vernetzt“, sagt Hüser.